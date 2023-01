Divulgação/Assessoria de Imprensa

Para aproveitar os dias quentes de janeiro, nada melhor do que celebrar uma das bebidas mais tradicionais e democráticas entre os brasileiros: a caipirinha. Para isso, o Bar Quermesse resolveu unir a bebida com outra iguaria popular do verão, o sorvete, e assim nasceu a Caipilé, caipirinha de picolé do Quermesse.

Trazendo uma releitura especial introduzindo novos ingredientes, a Caipilé do Quermesse é feita com morango e picolé de leite condensado. A base pode ser servida com cachaça ou vodka, dependendo do gosto do cliente. O sabor único e delicioso traz uma sensação de refrescância que combina muito com o verão brasileiro.

Outras receitas

Além da Caipilé, o Bar Quermesse oferece vários outros sabores de caipirinha, alguns bem exóticos, como a que leva manga com pimenta e a opção preparada com abacaxi e limão. A caipirinha de uva, um dos grandes sucessos do Quermesse, também está disponível no menu. Também é possível customizar as caipirinhas escolhendo a sua base. Sã sete opções de frutas e 6 de bebidas que podem ser definidas a gosto do cliente explorando diferentes sabores.

Além das opções especiais de caipirinhas, a casa conta com bebidas selecionadas e preparos extremamente saborosos, entre eles a carne de onça, torresmo, mignon chic, bife sujo de alcatra, brusqueta e batata brava. Aos sábados, o Quermesse oferece um almoço especial com preparos como feijoada, barreado e comida mineira.

O Bar Quermesse fica na Rua Carlos Pioli (nº 513), no bairro Bom Retiro, e funciona de terça a sexta, das 18h às 01h, e aos sábados e domingos, das 11h30 às 01h. Mais informações no site www.quermesse.com.br ou pelo telefone (41) 3026-6676.