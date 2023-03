Jonas Teixo

O torresmo tradicional é um preparo culinário feito da pele de porco com gordura cortada em pequenos pedaços e frita até ficar crocante. No Brasil, a iguaria passou a ser bastante utilizada como petisco ou complemento de pratos, como feijoada e feijão tropeiro. Agora, após o sucesso do Festival do Torresmo, Curitiba vai ganhar a terceira edição desse saboroso festival.

Entre os dias 07 e 12 de março, a rede Porks – Porco & Chope, principal casa de carne suína do Brasil, vai promover o 3º Festival de Torresmo em todas as unidades de Curitiba e Região Metropolitana. Durante os seis dias de evento, o Torresmo Mineiro, versão clássica temperada na cachaça, o Torresmo de Tira, corte servido em fatias finas e crocantes tipo snack, e o Torresmo Pururuca serão vendidos em um combo por R$ 15.

“O torresmo é um preparo muito tradicional no Brasil, mas que nunca ganhou um lugar de destaque em nossa gastronomia. Com o festival, queremos valorizar ainda mais essa iguaria e democratizar seu consumo”, comenta José Araújo Neto, fundador da rede Porks. Ao todo, o evento pretende comercializar 2 toneladas da iguaria em 15 lojas.

Além do torresmo, o cardápio da rede conta com o Porks Bacon Burger, preparado com burger de costelinha de porco, creme de cheddar e tiras de bacon crocante; o Pernil Municipal, um sanduíche de pernil de porco marinado por 12h, coberto por queijo mozzarella e cheiro verde; o Pork Burrito, novidade da casa, feito com burrito mexicano recheado com pernil desfiado, cheddar, sour cream, cebola caramelizada e chips de batata; entre outras opções de sanduíches e petiscos que levam a carne suína como protagonista.

O 3º Festival do Torresmo vai acontecer em todas as unidades da rede Porks – Porco & Chope de Curitiba e Região Metropolitana, entre os dias 07 e 12 de março, com um combo de três tipos de torresmo pelo preço fixo de R$ 15. Mais informações no Instagram oficial da rede (@porks_brasil).