Priscilla Fiedler

Nos últimos anos, o mercado de cervejas especiais conquistou um público fiel oferecendo produtos exclusivos e de alta qualidade. As variadas opções que exploram sabores, estilos e combinações inusitadas têm ganhado o paladar do público consumidor. Pensando nisso, a paranaense Way Beer, uma das principais referências do mercado nacional, resolveu usar toda sua excelência e criatividade para unir duas bebidas amadas pelos brasileiros: caipirinha e cerveja. Surge então a incrível Caipirinha Sour.

Inspirada no tradicional drink tipicamente brasileiro, a novidade da Way Beer é uma cerveja do estilo Sour, caracterizada pela acidez e refrescância. Para mesclar o sabor do lúpulo com o palato da caipirinha, a receita da cervejaria paranaense leva raspas de casca de limão taiti e açúcar mascavo, que faz referência ao sabor das melhores cachaças brancas e traz um toque que remete a cana de açúcar.

Ousada e original, a Caipirinha Sour possui 3,5% de graduação alcóolica e 5 IBU (unidade de amargor) que ressaltam as sensações de uma cerveja suave e complexa. A novidade acaba de chegar ao mercado e está disponível em chope nos bares parceiros da Way Beer espalhados pelo Brasil.

Mais informações no site www.waybeer.com.br ou no perfil oficial da cervejaria paranaense no Instagram (@way_beer).