Divulgação

A renomada Chef Beca Milano do reality Bake Off Brasil desembarca em Curitiba no dia 27 de março para o “Beca Bake”, o primeiro evento idealizado por ela para unir confeiteiros e os apaixonados em fazer doces e bolos para a família. “Eu sou de São José dos Pinhais, tudo começou aqui e não poderia escolher outro lugar a não ser Curitiba para realizar meu primeiro evento. Foi aqui que eu cresci, me desenvolvi, estudei e onde tive as primeiras oportunidades. Essa é a forma que tenho de agradecer por tudo que a cidade me possibilitou”, destaca Beca.

O evento será uma imersão no universo doce da confeitaria em um dia repleto de aprendizado. Beca compartilhará sua trajetória, conversará com a plateia, além de ministrar duas aulas shows com receitas imperdíveis e fáceis, seja para fazer para a família ou para quem busca empreender. Outra grande atração é o concurso “O Melhor Bake”, que será uma oportunidade para confeiteiros amadores e profissionais demonstrarem criatividade e habilidade com a pasta americana.

Beca Milano é conhecida por fazer verdadeiras obras de arte através de seus bolos. Não seria exagero dizer que ela tem mãos de fada, afinal transforma sonhos em bolos exuberantes e inspira confeiteiros em todo o Brasil. “Eu encaro a minha visibilidade como uma missão. Se eu consigo atingir um grande número de pessoas com meu trabalho, é meu dever levar algo positivo para elas. Ao mesmo tempo que inspiro vários confeiteiros, eles me inspiram também a querer melhorar sempre”, ressalta a chef.

A artista teve seu trabalho reconhecido nacionalmente quando passou a integrar o elenco do reality “Fábrica de Casamentos”, em 2017 transmitido pelo SBT e Discovery Home & Health, onde foi encarregada de contar através de seus bolos a história do casal e surpreender a cada episódio. No mesmo ano, seu profissionalismo e doçura lhe renderam também a oportunidade de ser jurada de um programa que sempre foi fã “Bake Off Brasil- Mão na Massa”, onde imprimiu um estilo único de avaliar com críticas estruturadas que motivam os competidores a se superarem a cada episódio. Desde 2020 está à frente também do programa “Bake Off Brasil – A Cereja do Bolo”, no SBT.

Serviço:

Data: 27 de março de 2023

Local: Ópera Concept Hall – Via Veneto, 505 – Santa Felicidade – Curitiba – PR.

Horário: das 10h às 18h

Ingressos: Disk Ingressos – https://www.diskingressos.com.br/evento/4539/27-03-2023/pr/curitiba/beca-bake