(Divulgação)

Na próxima segunda-feira (27), acontece o Beca Bake, em Curitiba. O evento, idealizado pela renomada Chef Beca Milano, do reality Bake Off Brasil, irá proporcionar uma imersão no mundo da confeitaria em um dia repleto de aprendizado. O evento será na Ópera Concept Hall, em Santa Felicidade, e tem início às 10h da manhã. Os ingressos estão disponíveis pelo Disk Ingressos e estarão à venda até o horário de início do evento.

O evento será uma imersão no universo doce da confeitaria. Durante o dia, Beca compartilhará um pouco de sua trajetória, conversará com a plateia, além de ministrar duas aulas shows com receitas imperdíveis e fáceis, seja para fazer para a família ou para quem busca empreender. Outra grande atração é o concurso “O Melhor Bake”, que será uma oportunidade para confeiteiros amadores e profissionais demonstrarem criatividade e habilidade com a pasta americana.

A Chef Beca Milano é unanimidade quando o assunto é inovação na confeitaria. Com perfeccionismo em cada detalhe seus bolos são verdadeiras obras de arte, que carregam além de muito sabor, um visual surpreendente com extremo bom gosto e criatividade.

Serviço:

Data: 27 de março de 2023

Local: Ópera Concept Hall – Via Veneto, 505 – Santa Felicidade – Curitiba – PR.

Horário: das 10h às 18h

Ingressos: Disk Ingressos – https://www.diskingressos.com.br/evento/4539/27-03-2023/pr/curitiba/beca-bake