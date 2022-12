Foto: Daniel Castellano / SMCS

O presidente da Federação de Turismo (Feturismo) e da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (AbraBar), Fabio Aguayo, disse nesta quinta (22) que, com os problemas e filas nas estradas que ligam Curitiba às praias do Paraná e Santa Catarina, aumentou a procura por informações de restaurantes e estabelecimentos que vão funcionar no Natal e Ano Novo em Curitiba, já que muitos não querem perder tempo ou correr riscos nas estradas. De acordo com ele, com a procura, muitos estabelecimentos da capital decidiram oferecer ceias de Natal e festas de Réveillon.

“Os restaurantes, bares nas praias nessa época do ano, estariam todos lotados e movimentados com fila de espera, programações artísticas e culturais, infelizmente muitos destas apresentações estão sendo postergadas para depois deste período chuva e insegurança nas estradas. Em compensação sempre tem uma oportunidade, principalmente pra quem não estava acostumado a trabalhar neste período do ano e decretava férias coletivas nesta época do ano”, afirmou ele.

O Bem Paraná separou algumas sugestões de lugares em Curitiba que vão oferecer ceias e festas de Natal e Réveillon:

Merry Rock Christmas

O Bar Crossroads, referência na cena rock n’roll da capital paranaense há mais de 25 anos, anuncia a nova edição de um dos seus tradicionais eventos de fim de ano, o Merry Rock Christmas. Com data marcada para o dia 24 de dezembro, a partir das 22h, o evento contará com seis horas de duração e um line-up repleto de sucessos do rock, passando pelo melhor do Aerosmith, Bon Jovi e Queen, com a banda Backstage, e celebrando os grandes clássicos do rock nacional, com o grupo Válvula Vapor. “Não vemos a hora de comemorar o Natal ao lado do nosso público roqueiro, que nos acompanhou durante todo o ano. Essa é uma das celebrações especiais que preparamos para fechar 2022 com chave de ouro. Então, depois de passar a ceia com a família é hora curtir a noite ao lado dos apaixonados pelo rock n’roll”, comenta Alessandro Reis, fundador do Bar Crossroads. Além da programação musical, a noite também contará com um cardápio especial, reunindo opções gastronômicas, como hambúrgueres, pizza, dadinhos de tapioca e outras porções, assim como chopes e drinks, disponíveis a partir de R$17.

Os ingressos para o Merry Rock Christmas estão disponíveis pelo Cheers Shop com valores a partir de R$60. A classificação é 18 anos.

Madá Pizza & Vinho

O restaurante Madá Pizza & Vinho, comandado pelo badalado chef Beto Madalosso, está preparando uma noite super especial para a virada do ano. A programação de Réveillon, limitada para 160 pessoas, inclui jantar completo, bebidas com e sem álcool e espaço ao ar livre para celebrar a chegada de 2023. O jantar será servido em três etapas: antepastos, principais e sobremesas. Para começar, três entradas para compartilhar: carpaccio, brusqueta e burrata ao pesto. Para o momento mais aguardando, o cliente poderá optar entre mais de 10 opções de pratos, entre eles bacalhau com risoto de tomate, filé mignon com ravioli e creme de manjericão, fettucine cacio e pepe (veg) e pizzas variadas. Para fechar com chave de ouro, as opções de sobremesa serão mousse e canolli. Na parte das bebidas, um open bar completo com refrigerantes, água com e sem gás, vinho tinto Lobo Com Piel de Cordero (ARG), vinho branco Paskua (CL), espumantes demi sec e brut Cava Don Roman (ES), Aperol Spritz, Negroni, Campari tônica e chopp à vontade durante as cinco horas de evento. “A proposta do evento é que seja uma experiência completa para os curitibanos e turistas que querem fugir do tradicional. Queremos trazer a esperança de dias mais leves, oferecendo um espaço tranquilo para que todos possam desfrutar com charme e leveza”, comenta o chef Beto Madalosso. “Quem participar do evento pode esperar uma noite festiva, descontraída e muito saborosa. Vamos celebrar com muita alegria, dando as boas-vindas ao ano que virá”, completa. Os ingressos para o jantar de Réveillon já estão à venda e custam R$ 240 + 10% por pessoa, crianças até 6 anos não pagam e crianças de 6 e 15 anos pagam meia. O Madá Pizza & Vinho está localizado na Rua Saldanha Marinho, 1230, no Centro de Curitiba (PR). Informações e reservas pelo WhatsApp (41 99561-7213).

Virada Paradisíaca

Reconhecida como um dos maiores pontos turísticos da capital paranaense, a Ópera de Arame é destaque nacional por sua imponente arquitetura, que harmoniza com a natureza do seu entorno, em meio as suas estruturas metálicas de aço e suas placas transparentes de policarbonato. Esse, que é um dos orgulhos dos curitibanos, será o cenário perfeito da “Virada Paradisíaca”, uma festa de Réveillon promovida pelo Paradis Club, club conhecido nacionalmente por suas comentadas festas e por seu ótimo serviço, em parceria com o produtor e DJ Gil Preto, idealizador da famosa festa Brasilidades. O evento ocorre na última noite do ano (31/12), a partir das 21h, e seguirá na madrugada do dia 1º de janeiro. Os ingressos estão à venda pelo site Shotgun, com valores a partir de R$80, de acordo com o lote. Também estão disponíveis as últimas unidades de mesas bistrô, para quatro pessoas, que dão direito a uma garrafa de Chandon e mix de castanhas. Na programação, conhecidos nomes da cena da noite curitibana prometem levantar o público e trazer as boas energias na virada, com uma combinação sonora comandada pela DJ Ana Guimarães, com os sucessos do Pop; pelo DJ Gil Preto, trazendo toda a brasilidade para a pista; pelo DJ Thiago Borges, valorizando a música latina e o reggaeton; e pela DJ Claudia Bukowski, com o melhor do Disco House. “Fizemos um line super festivo, dançante, para que todos possam aproveitar a virada em um local único e cercado de natureza. Será uma festa cheia de surpresas”, comenta o DJ e produtor Gil Preto.

Carlo Ristorante

Famoso por seu incrível buffet, mas sem nunca deixar de surpreender seu público, o Carlo Ristorante prepara uma programação especial num formato intimista para os clientes que desejam celebrar a chegada de 2023 de forma elegante e com muito sabor. O Réveillon do Carlo contará com DJ ao vivo, jantar especial, drinks e muito alto astral. Para a comemoração, o chef mesclou pratos que são sucesso no restaurante e novas receitas. Como opções de antepastos e saladas serão oferecidos queijos, frios, abobrinha marinada, pimentões marinados, alho assado, tomate seco, rosbife, castanhas, azeitonas, pães, focaccia, geleia, cogumelos, couscous de camarão, grão de bico, salada de feijões com lascas de bacalhau, vinagrete de polvo, legumes assados, batatinhas marinadas, mozzarella de búfala, lentilha, pupunha assada e abacaxi assado. Já os pratos principais terão variações de carnes, peixes e massas. Os clientes terão à disposição arroz branco, arroz temperado com lentilha, ravioli de mozzarella ao pomodoro basilico, agnolotti a Vicenza, batatas laminadas ao forno, mignon com molho de pimentas, confit de pato com molho de laranja, costelinha de porco assada, pescada amarela assada e farofa com frutas secas. Para fechar com chave de ouro não poderia faltar as sobremesas. Serão servidos no buffet pudim, brownie, torta de maçã, cheesecake e bombom aberto. Completando a comemoração, um open bar completo com vinho tinto, vinho branco, espumantes, whisky, água com e sem gás e refrigerantes. Os ingressos para o jantar de Réveillon já estão à venda e custam R$ 650 por pessoa. Crianças até 6 anos não pagam e de 6 e 12 anos pagam meia. O Carlo Ristorante está localizado na Av. Iguaçu, 2820, Água Verde. Informações e reservas pelo WhatsApp (41) 98418-0130).

Lellis Trattoria

A tradição de Natal pede a reunião de família e amigos ao redor de uma mesa farta, além de sugerir itens que não podem faltar no cardápio. A Lellis Trattoria Curitiba, sob o comando do empresário João Lellis, apresenta seu cardápio para a festa mais aguardada do ano. Reconhecida como um dos melhores endereços para quem não tem tempo ou habilidade para preparar sua própria ceia, a Trattoria tem tradição no serviço de porções generosas, que servem tranquilamente duas pessoas. Lellis ressalta que conta com pratos especiais no jantar do dia 24 e almoço do dia 25 de dezembro. Entre as sugestões da casa para a ceia, estão o Peru Assado à Califórnia com purê de maçã e frutas em calda quente, e o Peru Assado à Brasileira com farofa, batatas fritas e arroz. Cada prato sai por R$ 190,00.

Além das sugestões da casa, todo o cardápio do restaurante continua disponível nos dias 24 e 25. A Lellis Trattoria também conta com o serviço de delivery para as duas datas, a fim de atender aos que preferem comemorar em casa. As encomendas devem ser realizadas com pelo menos um dia de antecedência pelo telefone ou mesmo no próprio dia pelo aplicativo do Lellis.

Vale ressaltar que a Lellis Trattoria não faz reservas para os dias 24 e 31 de dezembro devido à procura intensa para essas duas datas. Nas demais, as reservas podem ser feitas, com no mínimo três dias de antecedência, pelo e-mail curitiba@lellis.com.br ou pelos telefones (41) 3242-9320 e (41) 3244-7943. Para mais informações, acesse https://www.lellis.com.br A Lellis Trattoria fica na Rua Gonçalves Dias, 51, Batel.

Natal Nerd no Shinobis

No dia 24 de dezembro, o Shinobis – Pop Culture and Food, promove uma celebração natalina especial. O gastrogeek, que reúne inúmeras referências do universo nerd e aposta na baixa gastronomia, promove, a partir das 23h59, o “Natal Nerd do Shinobis”, reunindo quatro horas de Open Bar (das 00h às 4h) e muito karaokê. Os ingressos são antecipados e estão disponíveis com valores a partir de R$80 e podem ser adquiridos pelo whats (41)98836-9385. “O Karaokê do Shinobis é uma das atrações mais disputadas no nosso gastrogeek. A galera realmente veste a camisa e dá o seu melhor na cantoria, contando sempre com o apoio e diversão do público. Claro que, para a nossa festa natalina especial, o karaokê não ficaria de fora”, explica Rogério Ramos, um dos sócios do Shinobis – Pop Culture and Food. Com apoio da Orloff, o open bar contará com chope pilsen, vodka com energético, cuba libre, refrigerante e água. Na gastronomia, o cardápio da casa estará disponível, reunindo opções de hambúrgueres, com valores a partir de R$12, como o Megaman Capivara (R$12), preparado com pão, hambúrguer artesanal vegetariano (60g), cogumelo, maionese, queijo, alface e tomate; e o Mario Capivara, com pão, hambúrguer artesanal de carne (60g), duas lâminas de bacon, maionese, queijo, alface e tomate. Os hambúrgueres que fizeram parte de ações especiais durante o ano também estarão disponíveis, como o o Capi Potter (R$35), inspirado no bruxinho Harry Potter, composto por pão australiano, dois hambúrgueres artesanais de 120g cada, bacon e molho especial de abóbora (também na versão vegetariana); o Demonburger (R$30), que faz referência à famosa série da Netflix, “Stranger Things”, que conta com pão, hambúrguer de 120g recheado com queijo cheddar, cebola caramelizada; e o Mochileiro (R$30), inspirado na obra literária “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, com pão laranja, hambúrguer de 250g, queijo, maionese de ervas, alface, tomate e picles; além de porções especiais, como o Frango K-Pop, batata-frita, entre outros. O gastrogeek também preparou a sua festa de virada de ano, o “Reveillon Otaku do Shinobis”, cujo os ingressos estão disponíveis por R$80 pelo whats (41)98836-9385.

O Shinobis – Pop Culture and Food fica localizado na rua Dr. Faivre, 507, Centro. Acompanhe as novidades pelas redes oficiais.

Os hotéis Qoya e Suryaa Curio Collection

Os hotéis Qoya e Suryaa Curio Collection by Hilton promovem eventos especiais para as noites de Natal e da virada do ano em Curitiba. Com menus completos servidos pelo restaurante Koré, os dois empreendimentos da HCC Hotels em Curitiba oferecem experiências gastronômicas requintadas e atrações para toda a família nas ceias dos dias 24 e 31 de dezembro. A noite de Natal nos dois hotéis contará com atrações para o público infantil, como a visita do Papai Noel e Espaço Kids. As atividades para crianças também serão promovidas no Ano Novo do Qoya, no dia 31. Já os que procuram agito além da experiência gastronômica na virada do ano contam com a festa de Réveillon no rooftop do Suryaa.

Natal

No Qoya Hotel Curitiba (Av. Sete de Setembro, 4.211), o jantar do dia 24 começa às 20h no Centro de Convenções Paraná – a principal sala de eventos do hotel. A Ceia de Natal do Koré será ambientada com música ao vivo. Haverá ainda buffet infantil, recreação para crianças a partir de 5 anos (e menores acompanhados por um adulto), Espaço Kids e Papai Noel.

Também no dia 24, a Ceia de Natal do Suryaa Curio Collection by Hilton (R. Jaguariaíva, 344 – Alphaville Graciosa – Pinhais) será iniciada às 20h30. Entre as atrações para a família estão piano ao vivo e câmeras Polaroid. Já para o público infantil haverá um Espaço Kids com supervisão de uma monitora na Sala Golf, além de Papai Noel para a entrega de presentes.

O menu de ambas as ceias, elaborado pelo chef Jaime Spazzini, leva para a celebração natalina o conceito de adaptação das receitas clássicas com ingredientes regionais – marca da gastronomia do restaurante Koré. O cardápio inclui antepasto, boulangerie, saladas, pratos principais, sobremesas, mesa de café e bebidas.

Entre os destaques do menu principal estão o peru com farofa natalina, o peixe branco em crosta com legumes tostados e a panceta suína com salada quente de espinafre, castanhas e frutas. A diversificada mesa de sobremesas inclui frutas, doces finos e regionais, s’mores e estação chocolate quente com frutas.

Réveillon

O Réveillon no Qoya, com início às 20 horas do dia 31 de dezembro, também será realizado no Centro de Convenções Paraná. Além de música ao vivo, um telão exibirá shows de fogos de artifício na virada. O evento contará com Espaço Kids, buffet infantil e recreação para crianças a partir de 5 anos e menores acompanhados por um adulto.

Já no Suryaa Curio Collection by Hilton, serão dois eventos exclusivos. A partir das 21 horas será servida a ceia no Lounge e Deck do restaurante Koré. A seguir, às 22 horas, o DJ inaugura a pista de dança da festa do rooftop, que contará com vinhos e Cava Espanhola para o brinde. A festa também terá transmissão de fogos de artifício.

O cardápio de Réveillon no Qoya e no Suryaa é novamente inspirado no melhor da gastronomia de produto e preparado especialmente para a ocasião. Além do farto e saboroso antepasto e boulangerie, o cardápio terá destaques como frutos do mar ao vinho branco, cordeiro assado com legumes e massa fresca e carré de porco moura ao molho de frutas vermelhas. A sobremesa terá sucessos do restaurante Koré como o cheesecake de erva mate.

As reservas já podem ser feitas por meio do atendimento do Qoya Hotel Curitiba e do Suryaa Curio Collection by Hilton.

Serviço

CEIA DE NATAL QOYA 2022

Dia 24 de dezembro às 20h.

Valores: Adultos – R$ 675; Crianças (7 a 12 anos) – R$ 337.

Estacionamento pago à parte e conforme disponibilidade.

RÉVEILLON QOYA 2023

Ceia de Ano Novo

Dia 31 de dezembro às 20h.

Valores: Adultos – R$ 795; Crianças: Crianças (6 a 11 anos) R$ 397.

Estacionamento pago à parte e conforme disponibilidade.

Qoya Hotel Curitiba – Centro de Convenções Paraná

Av. Sete de Setembro, 4.211 – Batel, (41) 3340-4000.

Informações e reservas:

As reservas serão efetuadas mediante 100% do pagamento antecipado (as vagas são limitadas).

Formas de pagamento:

PIX, cartão de crédito, débito ou dinheiro.

NATAL KORÉ SURYAA

Dia 24 de dezembro às 20h30.

Valores: Adultos – R$ 690 (mais 10% de taxa de serviço); Crianças (7 a 12 anos) – R$ 345 (mais 10% de taxa de serviço).

Estacionamento cortesia.

RÉVEILLON 2023 SURYAA

Dia 31 de dezembro às 21h (ceia) e 22h (Festa no Rooftop).

Valores: R$ 990 (mais 10% de taxa de serviço).

Estacionamento cortesia.

Suryaa Curio Collection by Hilton

R. Jaguariaíva, 344 – Alphaville Graciosa – Pinhais, (41) 3097-9900.

(com assessoria)