Doces e chocolates fazem a alegria de crianças e adultos na Páscoa. Todavia, nem todos estão inseridos na lista de pessoas que podem estar consumindo os produtos da data mais doce do ano deliberadamente. Pensando em tornar a data cada vez mais abrangente, a confeitaria Confitness lança sua linha de Páscoa 2023.

Com tema “A Felicidade é Inclusiva”, a linha é pensada para que diabéticos e celíacos, lowcarb, lacfree, vegan consigam deixar a data mais saborosa, sem deixar de prezar pela saúde e princípios.

As novidades da linha ficaram por conta dos ovos de casca recheados. São quatro sabores: Famoso, Fascinante, Sucesso e Maravilhoso, que reúnem combinações únicas. “São quatro sabores baseados em grandes sucessos, em nossa versão deliciosamente saudável e inclusiva”, destaca Debora Romanel.

A linha conta também com o Ovo Felicidade Inclusiva, composto por ovo de casca simples, bombons, barra recheada e ovo de colher. Os ovos de colher, com os recheios de morango e uva. Além da Coleção Belle Époque e a as opções de Ovos Infantis, que vem com brinde para as crianças. Os preços variam de R$65,00 a R$255.

As encomendas podem ser feitas até dia 04 de abril, mas a confeitaria alerta que o cliente não deve deixar para a última hora. Na última Páscoa, best sellers como a linha para crianças, esgotaram rapidamente.

A Confitness

O Atetliê da Confitness iniciou entendendo a necessidade do cliente em consumir produtos saborosos, mas sem colocar em risco a saúde ou princípios. Hoje a confeitaria trabalha exclusivamente com produtos sem glúten, possuindo o certificado do Selo Sem Glúten, da Associação dos Celíacos do Paraná (Acelpar). Este selo é destinado a locais que atendem com segurança alimentar pessoas celíacas e com restrição de glúten. Além de produtos sem açúcar, lowcarb, lacfree e vegan.