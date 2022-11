Melissa Haidar/Band

O terceiro episódio do MasterChef+, que vai ao ar na próxima terça-feira (29), às 22h30, promete mexer com os ânimos dos cozinheiros amadores. Logo no início do programa, eles são recebidos por dançarinos com figurinos dos anos 60 no Baile do MasterChef. Após caírem na pista, Ana Paula Padrão anuncia a primeira prova do dia: cada um terá de reproduzir o prato favorito de um grande ídolo deles, o cantor e apresentador Ronnie Von.

O eterno príncipe fica honrado com a recepção calorosa, ainda mais por se tratar de uma turma tão animada, que demonstra que a idade não limita os sonhos de ninguém. Depois de contar casos marcantes de sua carreira, interpretar alguns dos seus grandes sucessos e confidenciar que tem uma vida muito ativa aos 78 anos, o convidado finalmente revela sua receita preferida: chateaubriand com sauce béarnaise. Henrique Fogaça, Helena Rizzo, Erick Jacquin e o próprio homenageado dão dicas de como fazer o filé e o molho. Quando o desafio começa, os competidores ficam apreensivos, já que preparar um clássico cheio de detalhes, com o ponto correto da carne e um molho emulsionado que demanda tempo e precisão, não será uma tarefa fácil. Ao final do cronômetro, Ronnie e os jurados fazem a degustação e escolhem os melhores.

Na prova de eliminação, os participantes terão de viajar para a Itália e montar um verdadeiro banquete de família com massa fresca, que poderá ser espaguete à bolonhesa; ravióli de ricota, damasco e nozes com manteiga de sálvia; rondelli de presunto e queijo ao molho bechamel; lasanha; capeletti de carne ao molho pomodoro ou nhoque de batata ao molho de cogumelos. Os competidores deverão fazer uma versão das opções, mostrando criatividade e técnica. O concorrente que tiver o pior desempenho deixa a competição.