O próximo domingo, dia 26 de março, terá um sabor bem especial na Local Pães e Cafés, padaria artesanal localizada no Centro de Curitiba. O empreendimento vai promover um saboroso especial de Smash Burger, com receita 100% autoral, das 12h às 18h.

O formato smash se popularizou ao trazer hambúrgueres mais finos e prensados na chapa, concentrando sabor. O Smash Burger da Local leva dois hambúrgueres com esse formato servidos em um bun brioche (receita da Local) com queijo cheddar e picles da casa.

Um dos grandes destaques do preparo, o brioche da Local é preparado a partir do processo de fermentação natural, ganhando leveza e equilibrando a leve acidez desse processo com um toque adocicado típico desse pão. Os insumos seguem o conceito da padaria, que preza pela valorização de produtores pequenos e processos artesanais.

Durante o evento, o Smash Burger será comercializado por R$ 25. Combinando com uma porção de fritas, o combo sairá por R$ 35. Além disso, a porção individual de batatas fritas vai custar R$ 12.

O Smash Burger da Local Pães e Cafés será servido exclusivamente neste domingo, dia 26 de março, das 12h às 18h. A casa funciona na R. Saldanha Marinho (no 1070). Para mais informações, acesse o perfil oficial da Local no Instagram (@local.paesecafes).