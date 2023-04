Divulgação/Assessoria de Imprensa

Clássicas comidas de boteco, com tratamento artesanal, vão ganhar um evento especial neste final de semana, no Centro de Curitiba. A Local Pães e Cafés, uma das principais referências do mercado gastronômico curitibano, vai promover um festival exclusivo no domingo (16/04), das 12h às 18h. São pedidas clássicas da baixa gastronomia preparadas com insumos frescos, preferencialmente orgânicos, de pequenos produtores locais ou mesmo produzidos na padaria.

Ícone da cozinha de boteco curitibana, a Carne de Onça da Local traz carne crua temperada servida na broa da montanha (um dos destaques da padaria), com cebolinha e cebola roxa, acompanha mostarda escura feita na casa (R$ 32). Já o Bolinho de falafel, ótima pedida para quem não come carne, conta com porção de bolinho de grão de bico com coentro servido com maionese vegana de coentro (R$ 32).

Já o Bolovo é preparado com bolinho de carne recheado com ovo marinado de gema mole (R$ 25). Completando as pedidas, a Polenta frita é apresentada em porção, feita com fubá orgânico moído na pedra, acompanhada de queijo ralado e maionese vegana de coentro (R$ 18). Pode-se pedir a porção sem queijo, tornando a escolha uma pedida vegana.

Para acompanhar a comida de boteco, a head bartender do Ginger Bar, Tatiana Guimas, preparou uma carta especial. Serão drinks autorais com cachaça e insumos da casa, como o mel fermentado picante e a goiabada cremosa.

O Especial de Boteco da Local Pães e Cafés acontece neste domingo (16/04), das 12h às 18h. A casa funciona na Rua Saldanha Marinho (no 1070). Para mais informações, acesse o perfil oficial da Local no Instagram (@local.paesecafes).