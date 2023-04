Divulgação

A plataforma de Gastronomia Curitiba Honesta, que há 10 anos realiza festivais de gastronomia em Curitiba, tem novidades! Vem aí o Festival do Parmegiana, previsto para o período de 10 a 28 de maio.

“ Fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que um dos pratos mais pedidos na cidade, tanto no presencial quanto no delivery, é o Filet à Parmegiana”, relata Sergio Medeiros idealizador da Curitiba Honesta Por que então não fazer um festival com o prato? Afinal, os restaurantes de Curitiba têm excelentes parmegianas.

Vários restaurantes já estão inscritos no festival, mas ainda há tempo para outros interessados. As inscrições encerram no dia 11 de abril, próxima terça-feira.

Os parmegianas serão individuais, com preço único de R$59,00, e poderão ter variações: com carne bovina, suína, peixes e ainda vegetarianas.

Serviço:

Festival do Parmegiana

De 10 a 28 de maio

Preço único R$ 59,00

Inscrições e mais informações pelo Whatsapp: 9941-9372

A plataforma de Gastronomia Curitiba Honesta, que há 10 anos realiza festivais de gastronomia em Curitiba, tem novidades! Vem aí o Festival do Parmegiana, previsto para o período de 10 a 28 de maio.

“ Fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que um dos pratos mais pedidos na cidade, tanto no presencial quanto no delivery, é o Filet à Parmegiana”, relata Sergio Medeiros idealizador da Curitiba Honesta Por que então não fazer um festival com o prato? Afinal, os restaurantes de Curitiba têm excelentes parmegianas.

Vários restaurantes já estão inscritos no festival, mas ainda há tempo para outros interessados. As inscrições encerram no dia 11 de abril, próxima terça-feira.

Os parmegianas serão individuais, com preço único de R$59,00, e poderão ter variações: com carne bovina, suína, peixes e ainda vegetarianas.

Serviço:

Festival do Parmegiana

De 10 a 28 de maio

Preço único R$ 59,00

Inscrições e mais informações pelo Whatsapp: 9941-9372