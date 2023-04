“Ambição”, “Simplicidade” e “União”, as letras iniciais das três palavras que formam o nome do ASU, novo fenômeno da gastronomia curitibana, dão norte ao trabalho realizado na cozinha e no salão do empreendimento, inaugurado no final de 2021, na capital paranaense. Comandado pelo jovem e premiado chef Danilo Tagikawa, de 32 anos, pupilo da consagrada chef Manu Buffara e conhecido nacionalmente por sua participação no reality show Mestre do Sabor, da TV Globo, o ASU propõe uma nova perspectiva para a gastronomia autoral, com foco na seleção e preparo dos ingredientes e, sobretudo, nas pessoas, dos colaboradores que fazem a experiência acontecer aos clientes que degustam e apreciam a atmosfera e o menu da casa.

Com criações que fazem referência a diferentes técnicas, culturas e sabores, é difícil encaixar o cardápio do ASU em um único conceito gastronômico. A ideia do chef Danilo Tagikawa é ir além do comum e dar o protagonismo a ingredientes que geralmente não têm destaque. “Nos inspiramos em variados elementos. Podemos dizer que somos uma cozinha autoral, pois priorizamos a criação e valorizamos o que muitos podem achar simples, evidenciando vegetais, legumes e grãos que diversas vezes são deixados só como acompanhamentos, sem receber a atenção de deveriam”, destaca o chef Danilo Tagikawa.

Na contramão do luxo apenas pelo luxo, o ASU consegue transformar o simples em extraordinário ao oferecer pratos com insumos acessíveis que surpreendem pela criatividade e sabor. “Gostamos de criar e inovar trazendo novas versões para o trivial e indo além do esperado”, conta o chef. O ambiente também acompanha o conceito do menu com um espaço amplo e sofisticado que não deixa de ser aconchegante. Explorando elementos arquitetônicos que remetem a elegância e conforto o salão, que tem capacidade para receber 40 pessoas sentadas, é um convite para conversar e compartilhar momentos em boa companhia. “Queremos oferecer uma experiência completa de excelência do momento em que o cliente é recebido em nossa porta até a finalização do serviço”, complementa.

Menu

O cardápio do ASU carrega toda a experiência gastronômica que o chef Danilo Tagikawa adquiriu ao longo da carreira, atuando ao lado de grandes nomes da culinária mundial, com destaque para a chef Manu Buffara, com quem ele dividiu a cozinha por 3 anos, e para o premiadíssimo chef Virgílio Martínez, do restaurante peruano Central, eleito o segundo melhor restaurante do mundo e melhor da América Latina em 2022. No menu “Essência” que contempla opções à la carte, o público encontra diversas sugestões para agradar qualquer paladar: são sete entradas (pães, camarão, repolho, atum, marisco, polvo e porco); três pratos principais, a Costela acompanhada de abobora, ervas e glace (R$ 105), Camarão servido com tomate, arroz e rabanete (R$ 125) e o Peixe do Dia, que acompanha couve-flor, brócolis e bisque (R$ 95); além de duas opções de sobremesa, uma com chocolate como grande estrela e outra com manga. “A proposta do menu é refletir de fato a essência da nossa casa, queremos que cada um se sinta à vontade para curtir e personalizar o momento, compartilhando, comendo com a mão, sem precisar seguir regras.”, explica Danilo. Nas terças e quartas, a casa disponibiliza também uma opção de jantar completo, que inclui entrada, prato principal e sobremesa, por R$ 120 ou R$ 155 (harmonizado com vinho).

Apesar do grande sucesso do cardápio à la carte e do jantar completo, a estrela da casa é o menu degustação. Batizado de “Confia na Gente?”, a sequência de pratos convida o cliente a desfrutar de uma explosão de sabores. O menu disponível hoje no ASU conta com oito pratos: Ostra, Galinha, Carne Crua, Bambu, Bokchoy, Peixe, Sobrepaleta e Melão. As opções podem ser alteradas a cada temporada de acordo com a disponibilidade e sazoninalidade dos insumos, característica que transforma o menu da casa em algo sempre surpreendente. A experiência completa custa R$ 295 por pessoa. Com o acréscimo de R$ 230, o menu degustação ganha uma harmonização exclusiva, em cada etapa.

Para completar o serviço e oferecer uma das melhores experiências da cidade, o ASU ainda oferece uma carta de vinhos tintos, verdes e brancos; cervejas artesanais, com rótulos de cervejarias como Way Beer, Morada Maniacs; e um bar de drinks com criações clássicas e autorais. “O foco do ASU é oferecer uma experiência única e completa, que surpreenda positivamente todos os nossos clientes. Por esse motivo, cada detalhe desse projeto foi desenvolvido com muita atenção e excelência, dos pratos que saem da nossa cozinha até as bebidas que irão harmonizar com cada preparo tornando a noite ainda mais incrível”, completa o chef Danilo Tagikawa.

O ASU funciona na Alameda Augusto Stellfeld (nº 813), no Centro de Curitiba, com abertura de terça a sábado, das 18h30 às 23h30. Para mais informações e reservas, acesse o perfil oficial do empreendimento no Instagram (@asurestaurante).