Divulgação/Assessoria de Imprensa

Neste dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor e para celebrar essa data, o iFood, delivery queridinho da galera, vai contar uma curiosidade sobre o gosto dos clientes paranaenses: o refrigerante é o item mais pedido no delivery no Paraná.

Em média, os paranaenses realizaram mais de 3,8 milhões de pedidos mensais em 2023 pelo iFood e o campeão dos pedidos é o refrigerante, seguido por marmitas, sanduíches, massas e carnes.

Ao todo, São mais de 40 milhões de consumidores que optam pela praticidade, comodidade e experiência única, a qualquer horário do dia. Os clientes estão espalhados em mais de 1700 cidades no Brasil, sendo que em toda trajetória do iFood voltada para a experiência e atendimento ao consumidor. Mensalmente a empresa registra, em média, mais de 70 milhões de pedidos mensais na plataforma, com auxílio dos mais de 300 mil parceiros e 200 entregadores.