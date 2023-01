Divulgação/Isabela

Fruto nativo da América do Sul e Central, o tomate é um ingrediente indispensável na cozinha. Mas, ao chegar na Europa no século XVI, era utilizado apenas para decorar as mesas dos banquetes. Foram os italianos os primeiros a utilizá-lo como alimento, chamando a fruta de “pomo d’oro”, o que deu origem à receita de molho ao pomodoro.

Mesmo que presente nas gôndolas o ano todo, a partir de fevereiro, o tomate entra no seu período de alta safra, ou seja, quando atinge o estágio de maiores propriedades nutricionais. Por isso, no primeiro dia do mês é celebrado o Dia do Tomate no Brasil, país que está entre os maiores produtores mundiais, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Ao pensar no fruto, os molhos que são base para pizzas e outras massas logo vem à mente. Por isso, para celebrar a data, a Isabela, marca de massas, biscoitos e torradas da M. Dias Branco, sugere a Lasanha de Porpetinhas, receita tradicional de Nápoles, na Itália, preparada com muito molho de tomate; e o Espaguete com Molho de Tomate Assado e Mini Almôndegas, perfeito para o almoço ou jantar em família.

Para saber o passo a passo, confira as receitas abaixo:

Lasanha de Porpetinhas

Ingredientes:

Porpetinhas:

1kg de carne moída

½ cebola ralada

2 dentes de alho picados

1 ovo pequeno

6 colheres (sopa) de farinha de rosca

2 colheres (sopa) de salsa picada

-Sal a gosto

-Sal a gosto Óleo para fritar

Lasanha:

3 litros de molho de tomate

1 embalagem de Lasanha Festonada Isabela (500g)

400g de muçarela fatiada

250g de requeijão cremoso

½ xícara (chá) de queijo parmesão, ralado fino

Modo de Preparo:

Porpetinhas:

Em uma tigela, coloque a carne moída, junte a cebola, o alho e o ovo.

Mexa com as mãos, acrescente a farinha de rosca, misture mais um pouco e por último, junte a salsa e tempere com o sal.

Misture bem e modele cerca de 120 porpetinhas – pequenas, do diâmetro aproximado de uma moeda.

Em uma panela média, aqueça o óleo, frite as porpetinhas e acomode-as sobre papel-toalha para que fiquem sequinhas. Reserve.

Lasanha:

Em uma assadeira retangular grande (30 cm x 45 cm x 7 cm de altura) espalhe um pouco do molho.

Acomode uma camada de massa, fatias de muçarela e metade das porpetinhas.

Repita o processo com o restante da massa e recheio, sendo a última camada de requeijão cremoso.

Polvilhe o parmesão, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (180 °C – 200 °C) por cerca de 40 minutos.

Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 10 minutos.

Rendimento: 12 porções

Espaguete com Molho de Tomate Assado e Mini Almôndegas

Ingredientes:

1 pacote de Espaguete com Ovos Isabela

Molho:

6 tomates grandes cortados em pedaços

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de vinagre balsâmico

1 colher de sopa de mel

Sal e Pimenta a gosto

Cebola picada

Mini Almôndegas:

200g de patinho moído

200g de bacon moído

Pimenta a gosto

Modo de Preparo:

Coloque os tomates cortados em uma assadeira. Em seguida, tempere-os com o azeite, o vinagre balsâmico, o mel, a cebola, o sal e a pimenta. Deixe assar por 20 minutos.

Retire os tomates do forno, coloque-os em um recipiente e, com a ajuda de um mixer, bata até que fique em textura ideal para o molho.

Em outro recipiente, coloque o patinho moído, o bacon e a pimenta. Misture.

Depois que tudo estiver bem incorporado, faça bolinhas e coloque em uma frigideira com um pouco de óleo quente. Reserve.

Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.

Junte o macarrão ao molho de tomate e as almôndegas. Sirva em seguida.

