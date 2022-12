Divulgação Omama Rotisseria

O Natal está chegando e, com ele, a magia da ceia que só essa data proporciona. Um dos pratos mais típicos é o peru ou ave natalina que deixa esse momento ainda mais marcante e saboroso.

No entanto, muitas pessoas têm dúvidas sobre como assar, rechear, cortar e servir o peru. Por isso, a Chef de Cozinha e proprietária da Omama Rotisseria, Kika Almeida, separou algumas dicas essenciais e que irão auxiliar no preparo da ave.

Primeiramente, é fundamental deixar a ave descongelar completamente antes de preparar. O ideal é iniciar o preparo com o peru em temperatura ambiente, garantindo que todas as partes cozinhem por igual.

Para dar um toque especial e deixar a receita de peru de Natal ainda mais saborosa, utilizar ingredientes e especiarias como cebola e ervas frescas, como alecrim, tomilho e manjericão, deixarão o sabor ainda mais marcante.

PARA ASSAR:

Pincele um pouco de manteiga na parte externa da ave e cubra ela com alumínio. Nos primeiros 30 minutos, deixe assar com essa cobertura para garantir mais suculência à carne. Após esse período, retire o alumínio e finalize até o ponteiro (termômetro que vem junto com a ave) apontar que está pronto. A temperatura ideal é de 180°C , podendo aumentar nos últimos 10 minutos para dar uma cor.

“Uma dica para conseguir um belo molho para servir junto com o peru: regue a ave com a marinada peneirada e suco de laranja. Quando o peru estiver pronto, reserve esse fundinho de caldo na forma e faça um belo molho. Basta engrossa-lo um pouquinho com roux e se necessário adicionar um pouco mais de sabor com algumas ervas”, orienta Kika.

FAROFA PARA RECHEAR O PERU

Para uma farofa bem amanteigada, preferindo um recheio mais úmido, a orientação é usar farinha de mandioca. Caso a preferência seja por um recheio mais soltinho, utilizar farinha de milho. “Na farofa, fica muito saboroso colocar castanhas, frutas secas, ervas e muita manteiga”, diz a Chef.

COMO CORTAR

Deixar a ave esfriar por mais ou menos 30 minutos. Depois, com uma faca bem afiada, começar separando a coxa e, em seguida, a sobrecoxa. Para separar a parte do peito, basta seguir a linha da divisão entre a sobrecoxa e o peito e depois cortar em fatias de cima para baixo para que as fatias do peito possam ser colocadas, em pé, uma ao lado da outra. Lembrar de tirar sempre as cartilagens e ossos desnecessários.

Acomodar os pedaços de peito, coxa, sobrecoxa em uma travessa e os demais pedaços da carne. Retire a farofa e coloque no meio da travessa. Decore com vegetais picados grelhados, frutas como pêssego, ameixa, cereja, ervas e temperos frescos – como alecrim – para decorar.

Receita de Peru de Natal por : Chef Kika Almeida – Omama Rotisseria

Este Peru traz como diferencial o modo de servir. Após assado ele é cortado e decorado.

RENDIMENTO: de 6 a 8 pessoas

Ingredientes:

Peru de sua preferência 1l Vinho branco 200 g Ervas frescas Alecrim a gosto Tomilho a gosto Sálvia a gosto 70g Manteiga 300 ml Suco de laranja

MODO DE PREPARO: