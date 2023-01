Divulgação/Assessoria de Imprensa

As tortas salgadas combinam sabor e praticidade, ideais para servir várias pessoas em eventos pequenos e encontros de amigos e familiares. Versáteis, são boas tanto como um prato para almoço quanto para lanches da tarde, e ainda aceitam diferentes recheios. Na Ragú Rotisseria & Co., o menu de encomendas tem sabores variados.

A Rotisseria, que prepara pratos para eventos trazendo toques de alta gastronomia de forma saudável e saborosa, tem grande sucesso com suas tortas salgadas. O cardápio tem pedidas em tamanhos pequeno e grande, dependendo da necessidade de cada cliente. A Torta Brasil de camarão é uma das mais solicitadas, recheada de bobó de camarão rosa. Há ainda Camarão com requeijão cremoso, Bacalhau às natas, Frango com requeijão, e a vegetariana: Palmito pupunha e requeijão.

As tortas Brasil de camarão, Camarão com requeijão cremoso e Bacalhau às natas saem, cada uma, a R$ 185 no tamanho pequeno (de 1,5 kg), ou R$ 300 no tamanho grande (2,5 kg). Já a de Frango com requeijão e Palmito pupunha e requeijão ficam a R$ 85 pequena e R$ 150 grande, cada.

A Ragú Rotisseria & Co. conta com uma loja em Curitiba (R. Francisco Rocha, 533 – Batel) e uma pop-up store na praia de Caiobá, em Matinhos (R. Ipiranga, 192 – Praia Mansa), que funciona durante o verão. Mais informações no site ragurotisseria.com.br e ou no perfil oficial da marca no Instagram (@ragu.rotisseria).