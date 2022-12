Pedro Ribas/SMCS

Para quem não resiste às delícias das ceias de fim de ano, a programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 oferece diversos espaços da cidade com eventos gastronômicos neste mês mês de dezembro, perfeitos para aproveitar com a família e os amigos.

Pensando nisso, a Prefeitura de Curitiba separou um roteiro de atrações dedicadas aos programas culinários. Confira abaixo:



Feira Especial de Natal da Praça Osório e da Santos Andrade

Um dos mais tradicionais eventos da programação de Natal de Curitiba está de volta. As feiras da Praça Osório e Santos Andrade atraem anualmente diversos turistas e curitibanos com diversas barracas e produtos. São biscoitos natalinos, panetones, chocolates e as mais várias decorações para enfeitar sua mesa no dia 25.

Além disso, as feirinhas contam com uma variedade de produtos perfeitos para presentear amigos e família. Este ano o funcionamento será até o dia 23/12.

Serviço

Praça Osório

Segunda a sábado: das 10h às 21h. Domingo: das 14h às 20h.

Praça Santos Andrade

Vila de Natal: 01/12 a 23/12

Roda Gigante: sexta, sábado e domingo, das 16h às 22h

Workshops Espaço Electrolux: sexta, sábado e domingo, das 16h às 22h

Casa do Papai Noel: sexta, sábado e domingo, das 16h às 22h

Parada de Natal: sábados, às 16h



Mercado Municipal

Durante o Natal, uma boa pedida é o Mercado Municipal. O mercado é um dos principais endereços para compras dentro de Curitiba com os mais variados produtos como: bebidas, queijos, ervas medicinais, especiarias, carnes exóticas, decorações, utensílios domésticos, presentes e muito mais.

Além disso, é o local perfeito para comprar presentes e decorações para as festas de final de ano. O Mercado Municipal ainda conta com uma praça de alimentação com restaurantes étnicos ideal para se reunir com família e amigos. No dia 10/12 o Setor de Orgânicos do Mercado ganhará uma apresentação de Música Natalina pelo Coral Curumim.

Ainda na agenda deste final de ano acontecerão duas aulas para turbinar a ceia de natal. No dia 10/12 a Aula Show com Bruno Bolos para aprender a fazer um delicioso Brownie Natalino e no dia 17/12 será ensinado um Pernil de Leitão à Pururuca com farofa Natalina e salada mista de legumes, na Aula Show com Dielson do Espaço Angus Prime.

Serviço

Mercado Municipal

Av. Sete de Setembro, 1865 – Centro

De terça a sábado das 8h às 18h e domingos das 8h às 13h



Restaurante Madalosso

Reconhecida pela gastronomia, a região de Santa Felicidade é um bom passeio para encher o estômago. Em 2022 o restaurante Madalosso, além de deliciosas comidas da culinária italiana, ainda terá a fachada transformada em um grande palco iluminado para o Natal. O restaurante será decorado com neve artificial, ambientes instagramáveis e cenário com luzes.

Além disso, ainda será apresentada uma cenografia do Pequeno Príncipe. As exibições são gratuitas e terão aproximadamente 25 minutos de duração. A cenografia vai acontecer no estacionamento frontal do restaurante, com livre acesso para espectadores, que podem comparecer ao evento de carro e estacioná-lo no pátio dos fundos ou a pé.

Serviço

Novo Madalosso

Av. Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade

Dias 11, 14, 18 e 19 de dezembro

Todas as datas contarão com apresentações às 19h30, 20h20 e 21h

Grátis



Rock’n Xmas no Hard Rock Cafe Curitiba

Outro restaurante que entra na programação do Natal é o Hard Rock Cafe. Decorado com fitas luminosas e grandes laços, neste ano, além de poder aproveitar as refeições e o ambiente divertido do restaurante, serão realizados shows gratuitos na sacada do estabelecimento. As apresentações contam com a participação de mais de 60 artistas reunindo coro de vozes, bailarinos e músicos, com direito a papai e mamãe Noel na bateria e na guitarra.

Serviço

Hard Rock Café

R. Buenos Aires, 50 – Batel

De 12 a 20 de dezembro

Apresentações: 12, 13, 18, 19 e 20 de dezembro, em duas sessões diárias, começando às 19h30 e às 21h, com meia hora de duração cada. Ao final das apresentações haverá queima de fogos.



Bola do Athletico na Praça Afonso Botelho

Para celebrar o Natal, o Athletico Paranaense montou uma gigantesca bola natalina na praça Afonso Botelho. A estrutura tem 15 metros de altura e diâmetro e recebeu quatro mil metros de fitas LED. A decoração ficará exposta até dia 8 de janeiro e é o local ideal para tirar aquela foto com família e amigos.

E dentro da sede do clube, a Arena da Baixada, existem diversas opções de restaurantes e bares para aproveitar.

Serviço

Bola do Athletico na Praça Afonso Botelho

Rua Engenheiros Rebouças, 3020 – Água Verde

A decoração fica até 8 de janeiro

Arena da Baixada

R. Buenos Aires, 1260 – Água Verde, Curitiba – PR

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Club Athletico Paranaense, Uninter, Banco do Brasil, Marista, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site natal.curitiba.pr.gov.br.