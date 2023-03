Divulgação

Pela segunda vez, o Festival de Pão com Bolinho fará parte da programação do mais importante festival de teatro da América Latina, o Festival de Curitiba. A ideia é apresentar a gastronomia típica da cidade aos turistas e levar o movimento a todos os cantos da cidade.

O 18° Festival de Pão Com Bolinho começa dia 21 de março e vai até 16 de abril. Participam 50 estabelecimentos. Todos estarão vendendo o sanduíche ao preço fixo de R$ 19.

Segundo Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta, a novidade deste Festival ficará por conta dos sanduíches que terão nome de peças teatrais, artistas ou espaços culturais de Curitiba. “Além dos sanduíches teremos drinks por R$ 20 que formarão um combo, tornando mais atrativo o evento”, diz ele. Já estão nos cardápios o Fantasma da Ópera, o Trem da Noite, Romeu (que faz par com o drink Julieta), A vida como ela é, Sonho de uma noite de Verão, Anjo Caído, entre outros.

A Curitiba Honesta também está lançando uma mostarda com mel comemorativa aos 330 anos de Curitiba. O produto estará à venda na loja Lembranças de Curitiba, em frente à Ópera de Arame, e também em outros pontos da cidade, como Mercado Municipal.

“O Festival de Curitiba quer movimentar e celebrar a cultura e a arte de todas as formas na cidade. A iniciativa do Curitiba Honesta em promover o Festival do Pão com Bolinho durante o período vai ao encontro da nossa proposta. É o teatro entrando de certa forma dentro dos bares. Além disso, durante o Festival de Curitiba o movimento nos bares, restaurantes e hotéis de Curitiba aumenta, conforme aponta o Curitiba Convention & Visitors Bureau. Esse é o segundo ano da nossa parceria que vem rendendo ótimos resultados para Curitiba e, também, para a economia criativa da região”, explica Fabíula Passini, uma das diretoras do Festival de Curitiba.

O que é Pão com Bolinho

Comida de boteco tradicional em Curitiba, o Pão com Bolinho está presente em quase todos os bares da cidade. A receita mais popular traz bolinho de carne moída frito, queijo, maionese e cheiro verde. Para o festival gastronômico, há dezenas de variações, incluindo nos sanduíches ingredientes como bacon, cheddar, gouda, pimentão braseado, cebola caramelizada ou crispy, sour cream, chimichurri, e vários outros. O próprio bolinho pode ser de carne bovina ou suína, vegetariano, de linguiça toscana, enfim, o prato é versátil e permite as mais diversas criações.

O 18º Festival de Pão com Bolinho tem patrocínio da Destilaria Doble W., Lamb Weston e Gold Food Service. Apoio do Instituto de Turismo de Curitiba, da Curta Curitiba e da Abrasel-PR. Os bares serão ponto de distribuição dos guias impressos da programação do Festival de Curitiba.

Confira a lista de participantes abaixo. Para ver todos os endereços e receitas, basta acessar o site www.curitibahonesta.com.br.

A Ostra Bêbada Aquarius Barbaran Baroneza Bom Scotch Boteco da Ordem Boteco do Bolacha Bucaneiro Restaurante Burger Beast – Arena Burger Beast – Tork’n’Roll Burger Beast – Feiras Burguer Bar – Juvevê Burger Bar – Xaxim Buteco Tomauma Canabenta Cartolas Charles Burguer Celeiro Restô & Burguer Cenna Cinco Gastrobar Empório Kaminski Espaço 37 Bar Evil Hops Brew Pub Garden Gastbier Brew Pub Green Gate Hamburgueria Água Verde Hamburgueria das Américas Jipe Bar Kanavial Mercearia da Esquina Nasdrowia Bar O Tradicional Bar Ofusion P12 Bikes Bar Panza Meat Barn Petrisserie Porks Fazenda Rio Grande Porks Itupava Porks Trajano Quermesse Quintal 68 Silzeus The Animals Pub The American Way The Barber’s Bier House Tô Comm Fome Bistrô Trajano Pub Ukra Bar Ushuaia Villa Bistrô

Serviço:

18º Festival de Pão com Bolinho

De 21 de março a 16 de abril

Informações: www.curitibahonesta.com.br

Instagram @curitibahonesta

Facebook: https://www.facebook.com/curitibahonesta