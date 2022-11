Melissa Haidar/Band

O jogo acabou para Helena, de 67 anos. Na noite dessa terça-feira (29), a professora aposentada deixou o MasterChef+ depois de ter um desempenho ruim na prova de massas. Encarregada de preparar espaguete à bolonhesa em 1 hora, ela se atrapalhou nos processos e não conseguiu agradar o paladar dos jurados, o que resultou em sua eliminação. Em meio às lágrimas, a participante emocionou o elenco e os adversários, mas garantiu que seguirá de cabeça erguida. “Gostaria de ter ido mais longe, mas, se foi até aqui que Deus permitiu que eu fosse, não posso ficar revoltada”, disse em entrevista exclusiva ao Band.com.br.

Segundo a competidora mineira, participar da maior competição gastronômica do país foi uma das melhores experiências que já teve. “Estou sem acreditar até agora. Vou ter que dormir e acordar umas três vezes para mostrar a mim mesma que foi real”.

De origem humilde, a cozinheira amadora tem uma vida marcada por histórias de superação. Ainda criança, foi abandonada pela mãe e, por algum tempo, passou a morar de casa em casa até ser adotada por uma família árabe, com quem conviveu por cerca de 28 anos. Foi lá, inclusive, que aos 13 anos ela aprendeu a fazer o famoso charuto que a fez conquistar o avental do talent show.

Do programa, Helena garante que só leva felicidade e gratidão. “Foi uma alegria conhecer as pessoas e ter convivido com elas. Para mim, foi perfeito”, concluiu.