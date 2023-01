Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Bar Quermesse tem muitos preparos inspirados nas receitas mais saborosas da culinária nacional, um deles merece uma atenção bem especial: o Bife Sujo.

O empreendimento oferece uma versão exclusiva da clássica comida de boteco de Curitiba. Um sanduíche aberto feito com iscas de miolo de alcatra preparadas na chapa acompanhado de batata frita ou mandioca frita/cozida na manteiga e fatias de pão francês. Disponível todos os dias no menu do Quermesse, o Bife Sujo custa R$ 59 e conta com 5 opções diferentes de molho: cerveja preta e bacon; mostarda e shoyu; acebolado; quatro queijos; e a cavalo.

Além do Bife Sujo, o cardápio do Quermesse conta com outras opções de sanduíches tradicionais, entre eles o Pão de Bêbado (miolo de alcatra ou frango, puxado na chapa com conhaque e servido na torrada de pão francês); o Buraco Quente (carne moída com queijo pomodoro, temperado servido no pão francês); o Choripan (pão francês, maionese, linguiça artesanal e vinagrete); e o Pão com Bolinho (Pão francês, bolinho de carne frito, creme de cheddar e cebola caramelizada no whiskey). A casa oferece ainda um cardápio exclusivo de caipirinhas exóticas, com destaque para a Caipirinha 3 Limões (tahiti, siciliano e rosa) com cravo. Para completar, o Quermesse tem opções de cervejas selecionadas e preparos regionais de boteco, entre eles torresmo, canudinho de carne de onça, mignon chic, brusqueta e batata brava.

O Bar Quermesse fica na Rua Carlos Pioli (nº 513), no bairro Bom Retiro, e funciona de terça a sexta, das 17h à 01h, e aos sábados e domingos, das 11h30 à 01h.