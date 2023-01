Divulgação/Assessoria de Imprensa

Refrescantes, saborosos e ideais para compartilhar em grupo, os drinks em jarra estão entre os destaques do verão no Taco El Pancho, o bar temático mexicano que movimenta as noites do Batel. A casa possui duas opções que fazem sucesso: Sangria Mexicana e Clericot, ambas boas pedidas para acompanhar a gastronomia do México.

Refrescante e deliciosa, a Sangria ganhou uma legião de apreciadores no Brasil. Original do sul da Península Ibérica, mais precisamente da região de Andaluzia, na Espanha, é uma bebida que remete às festas típicas espanholas, em comunidades humildes. Com o passar dos anos, ela passou a ser apreciada por diferentes classes sociais, se tornando um preparo cosmopolita com status de bebida internacional.

A Sangria possui como base o vinho tinto seco, com a intenção de remeter ao “Sangre del Toro” – sangue do touro em português -, por ser muito apreciada durante as touradas. Variando de região para região, conta com frutas diferentes, assim como o vinho utilizado como base.

O Taco El Pancho possui receitas exclusivas e únicas destas bebidas refrescantes, acrescentando um toque mexicano. A receita da Sangria leva como ingredientes suco de limão, pimenta Chilli, refrigerante Sprite, Curaçau Triple, Brandy – destilado à base de vinho e vinho tinto. A jarra da bebida custa R$ 75 e a taça R$ 22.

Os fãs de bebidas refrescantes também contam com outra opção na carta de drinks: o Clericot. Versão da sangria feita com vinho branco, tem raízes francesas. Mas no Taco também leva ingredientes latinos. A receita da casa traz vinho branco, Curaçau, licor Triple Sec, suco de limão, Sprite e mix de frutas. O preço é o mesmo da sangria.