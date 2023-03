Marcelo Moryan/MTur

Mais um sabor do Brasil ultrapassou as fronteiras nacionais. A moqueca, que assume versões diferentes dependendo do local que é preparada teve destaque no ranking “50 Melhores Classificados Pratos de Frutos do Mar no mundo em 2023” (50 Best Rated Seafood Dishes in the World) da Taste Atlas.

A versão baiana conquistou o 18º lugar, com avaliação 4,6/5,0. O clássico é um ensopado de frutos do mar, com peixes brancos, camarões ou outros frutos do mar combinados com leite de coco, óleo de dendê, suco de limão e vários vegetais, como pimentão vermelho e amarelo, tomate, cebolinha, alho, cebola e às vezes gengibre. Esse prato é costumeiramente servido com arroz e farofa, com um pouco de coentro picado.

Já a moqueca que percorre outras regiões do Brasil conseguiu a 29ª posição no ranking, com nota 4,5/5,0. O prato utiliza a mesma base de alimentos, mudando temperos e forma de cozinhar, como por exemplo, feita em tachos de barro tradicionais.

A iguaria foi transportada para o Brasil há mais de 300 anos. Os portugueses trouxeram cocos para o país e os africanos introduziram o óleo de palma na culinária brasileira.

Em recente enquete do Ministério do Turismo (MTur) nas redes sociais, a moqueca foi a grande vencedora, passando até a feijoada, eleita como a receita que não poderia faltar à mesa de um turista. Siga o MTur nas redes e acompanhe as novidades.

RELEMBRANDO – A gastronomia brasileira é um dos atrativos responsáveis por motivar turistas do mundo inteiro. Não é à toa que o país já conquistou diversas posições em rankings da Taste Atlas.

Em fevereiro deste ano, três queijos brasileiros foram destaque no ranking “Best Rated CHEESES in the World” (Melhores Classificados QUEIJOS no mundo). O queijo canastra, originário de Minas Gerais conquistou a 11ª posição pelo seu sabor único, misturado a sua maciez e acidez. Em 39ª se destacou o Queijo Coalho, tradicional do Nordeste brasileiro e em 94º lugar o Queijo Minas, presente em todo o país.

Além dos pratos salgados, o brasileiro também se destaca nas sobremesas. Ainda esse ano, o Brasil ganhou espaço no ranking “10 Bolos Mais Bem Avaliados do Mundo”. O pavê ganhou o 3º lugar entre as melhores sobremesas e bolos pela sua combinação perfeita de biscoito, creme, ovos, leite condensado e muito chocolate.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo