Com a chegada da Páscoa, é comum incluir peixe e bacalhau nas refeições, seguindo a tradição de não consumir carne vermelha na Sexta-feira Santa. Além das saborosas receitas, esses alimentos possuem um alto valor nutritivo e trazem benefícios para a saúde. Professora do curso de Nutrição do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Paloma Popov explica os benefícios do consumo de peixe para uma alimentação balanceada.

Frito, assado, ao molho ou elaborado com especiarias, o pescado é parte da diversidade cultural e gastronômica brasileira. A nutricionista lembra que o peixe é uma fonte rica em proteínas de alta qualidade e em ácidos graxos Ômega-3, que ajudam a reduzir o risco de doenças cardiovasculares, melhoram a saúde cerebral e podem ter efeitos positivos sobre a saúde mental. “A proteína do peixe é extremamente rica em vitaminas e minerais, como a vitamina D e o selênio, que desempenham um papel importante na manutenção da saúde óssea e imunológica”, revela.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o consumo de peixes pela população brasileira é, em média, de aproximadamente 9 kg por habitante ao ano. Apesar de se destacar como um grande produtor desta proteína animal e de possuir uma diversidade de espécies aquáticas de água doce e água salgada, o Brasil ainda está distante do consumo per capita global de pescado, que aumentando gradualmente, saltando para 20,5 kg/habitante.

O bacalhau costuma ser mais consumidos na Semana Santa e no Natal. Segundo Paloma, essa espécie é rica em fósforo, potássio, selênio e nas vitaminas B6 e B12. “Ele também é uma opção com baixo teor de gordura e calorias, o que o torna uma escolha saudável para quem busca manter uma alimentação equilibrada”. A especialista acrescenta que o bacalhau é uma fonte importante de vitamina D, que é essencial para a saúde óssea, imunológica e cardiovascular: “Em comparação com outras fontes de proteína animal, como carne vermelha e frango, o bacalhau contém menos gorduras saturadas, que são associadas a um maior risco de doenças cardiovasculares”.

Popov alerta que um dos cuidados na hora de comprar o bacalhau é verificar a sua procedência. É comum que o bacalhau vendido no Brasil seja importado de Portugal e venha salgado para aumentar o tempo de conservação. Ela recomenda escolher um fornecedor confiável e garantir que o peixe tenha sido salgado corretamente. Outra dica importante se refere à dessalga do bacalhau. É recomendado deixar o bacalhau de molho em água por pelo menos 24 horas, trocando a água a cada seis horas. Lembrando que esse processo deve ser feito mantendo o peixe na geladeira para evitar a contaminação por micro-organismos.

“Após a dessalga, o bacalhau pode ser preparado de diversas formas. É comum desfiá-lo para usar em preparações como bolinhos de bacalhau ou tortas. Como o bacalhau salgado perde um pouco da sua maciez e hidratação, é importante escolher receitas que valorizem o sabor do peixe”.

Para manter o valor nutricional adequado do alimento, a docente do CEUB lembra que a forma como o peixe ou o bacalhau são preparados pode afetar muito. “Frituras e outros métodos de cozimento que utilizam muito óleo podem aumentar o teor de gordura e calorias do prato, tornando-o menos saudável. Portanto, o ideal é optar por métodos de preparo saudáveis, como grelhados, assados ou cozidos”, completa.

RECEITA: Bacalhoada à Portuguesa

Ingredientes

1,5 kg de bacalhau

1 kg de batatas cortadas ao meio

5 cebolas médias cortadas ao meio

1 pimentão verde cortado em tiras

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

6 tomates sem pele cortados ao meio

200 g de azeitonas pretas grandes

Cheiro verde picado a gosto

Azeite de oliva extravirgem

Modo de Preparo:

1. Dessalgue o bacalhau, corte em pedaços médios e coloque para ferver numa panela com água.

2. Reserve a água.

3. Em uma panela de barro (ou outra de sua preferência) monte camadas, primeiro com as batatas, em seguida o bacalhau, os pimentões, tomates, cebolas e azeitonas.

4. Por último, salpique o cheiro verde e regue com o azeite a vontade (cerca de 500 ml);

5. Coloque 2 xícaras (chá) da água que ferveu o bacalhau e leve ao fogo, cozinhando até que as batatas e as cebolas amoleçam.

6. Sirva com arroz branco, que pode ser feito na água do bacalhau cozido.