Alexandra Camargo

A Páscoa revela itens exclusivos na Cookie Stories. A rede lança, para essa temporada, cookies especiais, como o de Cenoura e biscoitos amanteigados temáticos. As sobremesas estão disponíveis em todas as lojas da Cookie Stories.

Sucesso de anos anteriores, o Cookie de Cenoura retorna para a Páscoa na rede. A receita leva cenoura em sua massa e tem recheio de brigadeiro. Outra pedida dedicada ao feriado, que funciona também como um saboroso presente, é o Sugar Cookies. Em um pacote com três unidades, os biscoitos amanteigados são banhados em chocolate ao leite, em formatos de coelho, ovo e cenoura, resgatando a tradição da época.

Sobre a Cookie Stories

Na contramão do ‘to go’, a curitibana Cookie Stories aposta em ambientes modernos e sofisticados, no estilo ‘slow coffee’. Além dos cookies que dão nome à marca, o cardápio oficial conta com brownies, bolos, tortas, salgados, bebidas quentes e geladas e os famosos cookie shots.

A Cookie Stories conta com cinco unidades em Curitiba: Comendador (R. Comendador Araújo, 444 – Centro), Água Verde (R. Prof. Álvaro Jorge, 62 – Água Verde), Marechal (R. Marechal Deodoro, 651 – Centro), Cookie Lab (R. Prof. Nilo Brandão, 564 – São Lourenço) e Juvevê (R. Moysés Marcondes, 429 – Juvevê). Em São Paulo, a loja funciona na Rua dos Pinheiros (nº 570), em Pinheiros. Para mais informações sobre a Cookie Stories, siga o perfil da rede no Instagram (@cookie_stories).