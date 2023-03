Arquivo/ABr



Nem Gramado nem Campos de Jordão. Embora as duas cidades sejam paraísos para chocólatras que amam um produto artesanal, a capital nacional do chocolate é outra: Borrazópolis. A pequena cidade paranaense, a 360km de Curitiba, tem o maior índice de bombonières per capita do Brasil. São nove lojas especializadas para os pouco mais de 6.200 moradores, ou seja, uma loja a cada 699 cidadãos. A curiosidade foi descoberta por um levantamento da Geofusion, hub de soluções para inteligência geográfica de mercado, que mapeou as 10 principais cidades do país que traduzem a paixão da população por chocolate, de acordo com o número de lojas por residentes.

A lista revela que o segundo lugar pertence a Gramado (RS), com 737 habitantes por loja. Depois, Camanducaia (MG), com 780 pessoas por estabelecimento, Campos do Jordão (SP), com uma loja para cada 811 habitantes, Confins (MG), com 858 pessoas por empreendimento, Águas de São Pedro (SP), que possui uma loja para cada 897 habitantes, União Paulista (SP), com uma unidade para cada 943 moradores, Piranguinho (MG), que tem 965 cidadãos por loja, Iacri (SP), com um estabelecimento para cada 1.045 moradores, e Chácara (MG), com 1.072 sortudos por empreendimento.