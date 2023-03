Divulgação/Assessoria de Imprensa

A franquia de pastelaria PasteNina uniu duas marcas registradas de Curitiba para criar o seu novo prato: O pastel em formato de Capivara. O prato foi pensado para comemorar o aniversário de 330 anos da cidade, no próximo 29 de março.

A pastelaria fica localizada na Rua Alberto Bolliger, 885, no bairro Juvevê. São vários sabores, entre eles os tradicionais de Carne especial, Creme de Palmito, Pizza e Queijo Mussarela.

Além disso, o cardápio conta também com os sabores de Marguerita; Brócolis, Bacon crocante e queijo cremoso; Fricassé de frango, Calabresa com queijo, Carne especial com queijo; Cinco queijos, Costela desfiada; Costela desfiada com queijo, e Moqueca de camarão especial. Além disso, as opções de pastéis doce com Avelã com Morango, Banana com doce de leite e Romeu e Julieta estão disponíveis.

Atualmente, Curitiba possui cerca de 180 animais da espécie em parques da cidade. Presente em grafites, temas de atrações, o animal já é considerado símbolo da cidade.

Serviço

PasteNina

Rua Rua Alberto Bolliger, 885, Juvevê. Curitiba – PR.

De Segunda a Sábado, das 9h às 21h.