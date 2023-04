Divulgação/Assessoria de Imprensa

Com um alto potencial de crescimento, as dietas veganas e vegetarianas ganham espaço no mercado. Na análise realizada em 2021 pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec), 46% dos brasileiros deixaram de comer carne pelo menos uma vez por semana. Já informações divulgadas pelo Ibope Inteligência revelam que 14% da população nacional é adepta a uma alimentação totalmente sem a proteína. Por sua vez, um estudo da Allied Market Research indica que o segmento vegano tende a transacionar uma média de US$ 36,3 bilhões até 2030, além de movimentos de apoio à causa, como a Segunda Sem Carne, campanha internacional que incentiva as pessoas a não comerem carne nesse dia da semana a fim de prezar tanto pela saúde do consumidor quanto do meio ambiente.

De acordo com Gustavo Cardamoni, presidente da Apubra – Associação Pizzarias Unidas do Brasil, está mais do que na hora das pizzarias priorizarem as opções vegetarianas e veganas em seus cardápios. “Diante do crescimento no número de clientes que não consomem carne ou derivados, é fundamental que os empreendedores mantenham-se atentos às transformações do mercado e as novas demandas. O ideal é procurar testar ingredientes a fim de extrair o máximo de sabor dessas combinações e proporcionar as melhores experiências para o consumidor”, diz o executivo.

Para atender os paladares daqueles que procuram alternativas sem a proteína animal, a Pizza Prime, rede de pizzarias 100% brasileira e associada à Apubra, conta com um cardápio com sete opções de pizzas veganas salgadas. Entre as mais pedidas está a Al Funghi, com recheio de shitake, shimeji, champignon, gergelim branco, requeijão vegano e pimenta biquinho. As versões estão disponíveis nas mais de 70 unidades da rede espalhadas pelo Brasil.

Segundo o fundador e CEO da franquia, Gabriel Concon, as opções sem carne no menu da rede são apostas para atender este público. “Nas produções das pizzas, nós usamos diversos tipos de recheios, como requeijão vegano, muçarela de castanha e calabresa vegana, que funcionam como alternativa para compor os pratos”, comenta.

Além disso, a rede, em apoio a campanha “Segunda sem Carne”, incentiva as pessoas a não comerem carne nas segundas-feiras. Para isso, concede um desconto de 15% em todo cardápio de pizzas veganas e vegetarianas. A iniciativa é válida apenas neste dia da semana e só para pedidos realizados pelo aplicativo e site da franquia, não sendo cumulativa com cupons de descontos.