O clima de tensão toma conta da cozinha mais famosa do país no próximo episódio de MasterChef Brasil, que vai ao ar nesta terça-feira (1°). Os competidores encaram a primeira Caixa Misteriosa da temporada.

O sexto episódio da atual temporada vai ao ar na Band a partir das 22h30. Guilherme, que venceu a última prova de eliminação, ficará responsável pela distribuição entre os adversários: quem tiver personalidade forte receberá um compartimento com produtos intensos, ou seja, só alimentos de alta potência e sabor acentuado, o que dificulta o equilíbrio. Já os que forem mais apagados e ausentes no jogo irão cozinhar com itens delicados, menos marcantes, forçando os participantes a utilizarem técnicas elaboradas para se destacar.

A missão não tem espaço para ideias sem graça e, para complicar a situação, os competidores terão que harmonizar as opções com vinhos e espumantes. Os que se saírem bem sobem para o mezanino enquanto os piores seguem direto para a berlinda.

No desafio final, os aspirantes a chefs deverão reproduzir uma copa lombo, prato autoral de Henrique Fogaça que tem mais de 20 anos e já ganhou até prêmio. “O molho que a gente faz em três dias, vocês vão ter que preparar no tempo estipulado”, avisa o jurado ao ministrar uma verdadeira aula sobre a iguaria. Além de ser cheia de processos, a receita exige muita atenção, já que tudo precisa sair de acordo com a criação original: ingredientes, ponto da carne de porco e empratamento. Após a criteriosa avaliação, aquele que não apresentar um trabalho satisfatório dará adeus à disputa.

Criado por Franc Roddam, o formato MasterChef é representado internacionalmente pela Banijay. O programa é uma produção da Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h30, com reprise aos domingos, às 16h, na tela da Band em simulcast no Band.com.br e no aplicativo Bandplay. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na Max. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial no YouTube.