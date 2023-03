Divulgação/Isabela

Em 2023, o outono chegará ao Brasil no dia 20 de março, às 18h25. A estação que sucede o verão, e antecede o inverno, é conhecida por ter os dias mais curtos e as noites mais longas.

O Brasil é um país de clima tropical, mas sabemos que cada região tem sua característica. Na região Sul, por exemplo, pode ter geada e até mesmo uma chuva de neve.

Para entrar no clima do outono, Isabela, marca de massas, biscoitos e torradas da M. Dias Branco, sugere duas receitas para incrementar a estação. Prepare deliciosos Bolinhos de Chuva com a Farinha de Trigo Isabela, a receita rende até 50 bolinhos. A outra sugestão é o delicioso Nhoque ao Creme de Espinafre, que promete muita cremosidade.

Para saber o passo a passo, confira a receita abaixo:

Bolinho de Chuva

Ingredientes:

Para a massa

2 e ½ xícaras (chá) de Farinha de Trigo Isabela

1 xícara (chá) de açúcar

½ colher (sopa) de fermento em pó químico

1 pitada de sal

3 ovos

150 ml de leite

raspas de ½ limão (opcional)

Para fritar e decorar:

óleo para fritar

açúcar com canela a gosto para empanar

Modo de Preparo:

Massa

Em uma tigela misture todos os ingredientes secos, peneirados;

Junte os ovos e misture bem. Adicione o leite aos poucos, mexendo, até formar uma massa lisa e espessa;

A massa tem que ficar numa textura de brigadeiro de colher. Caso precise adicione mais um pouco de leite;

Coloque as raspas (opcional) e reserve.

Fritar

Aqueça óleo o suficiente para fritar os bolinhos por imersão, em uma panela média ou uma frigideira de bordas altas;

Deixe o fogo de médio para baixo. Com o auxílio de duas colheres pequenas, em colheradas, faça as bolinhas e frite até douradas;

Seque em papel absorvente e passe no açúcar com canela;

Sirva morno.

Tempo de Preparo: 25 minutos

Rendimento: 50 bolinhos

Nhoque ao Creme de Espinafre

Ingredientes:

Para o Creme de espinafre

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola pequena picada

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

500 ml de leite quente

sal e noz-moscada, moída na hora, a gosto

400 g de espinafre congelado e picado

2 embalagens de cream cheese (300 g)

Para a Massa

1 embalagem de Nhoque Com Ovos Isabela (500 g)

1 colher (sopa) de sal

Para finalizar

100 g de amêndoas torradas e picadas

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de Preparo:

Creme de espinafre

Em uma panela média, aqueça a manteiga, refogue a cebola e acrescente a farinha de trigo.

Misture rapidamente e, aos poucos, acrescente o leite quente, mexendo vigorosamente para não empelotar.

Tempere com o sal, a noz-moscada, junte o espinafre e cozinhe por 3 minutos, sem parar de mexer. Misture bem o cream cheese e reserve.

Massa

Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida.

Escorra imediatamente, acrescente ao molho e misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho.

Passe para uma travessa, polvilhe as amêndoas, o parmesão e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

