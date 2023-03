Divulgação/Assessoria de Imprensa

A tradicional receita de cookie ganha mais versatilidade com as receitas criativas da Cookie Stories. Além do formato mais clássico de chips de chocolate inseridos na massa ou ainda massas com outros sabores, a rede tem conquistado fãs com os cookies recheados. Esse formato tem recheios na parte de dentro dos biscoitos, ao invés de espalhados pela massa, o que permite o uso de ingredientes mais cremosos e até de pedaços de frutas.

Um dos destaques da rede é o Bombom de morango. Esse cookie no sabor chocolate tem um morango inteiro dentro, acompanhado ainda do típico creme branco dessa sobremesa, misturando dois doces tradicionais de forma original. Outro sucesso é o Cookietella: a massa tradicional recebe Nutella cremosa em seu interior.

A combinação inusitada que conquistou as docerias, de Caramelo salgado, também ganhou um biscoito recheado na Cookie Stories, com cristais de sal combinados ao caramelo na parte interna. Red Velvet Milk tem um biscoito vermelho com recheio cremoso branco. Outras pedidas incluem Brigadeiro e Doce de Leite.

Sobre a Cookie Stories

Na contramão do ‘to go’, a curitibana Cookie Stories aposta em ambientes modernos e sofisticados, no estilo ‘slow coffee’. Além dos cookies que dão nome à marca, o cardápio oficial conta com brownies, bolos, tortas, salgados, bebidas quentes e geladas e os famosos cookie shots.

A Cookie Stories conta com cinco unidades em Curitiba: Comendador (R. Comendador Araújo, 444 – Centro), Água Verde (R. Prof. Álvaro Jorge, 62 – Água Verde), Marechal (R. Marechal Deodoro, 651 – Centro), Cookie Lab (R. Prof. Nilo Brandão, 564 – São Lourenço) e Juvevê (R. Moysés Marcondes, 429 – Juvevê). Em São Paulo, a loja funciona na Rua dos Pinheiros (nº 570), em Pinheiros. Para mais informações sobre a Cookie Stories, siga o perfil da rede no Instagram (@cookie_stories).