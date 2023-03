Divulgação/Assessoria de Imprensa

Para refrescar os dias quentes e adoçar ainda mais a Páscoa, a Go Coffee, rede pioneira em café ‘to go’, anunciou hoje seu novo frappé secreto: Chocoberry. A bebida gelada conta com um sabor frutado que surpreende pela sutil base de morango combinada com chocolate e chantilly. A opção estará disponível também na versão vegana, com leite vegetal de soja ou aveia.

“O Chochoberry foi um grande sucesso nesta mesma época do ano passado e recebemos muitos pedidos para que ele voltasse ao cardápio, por isso estamos relançando o sabor para que mais pessoas possam provar”, explica Elói Ferreira, sócio fundador da Go Coffee. O Frappe Secreto de Chocoberry será vendido por tempo limitado e estará disponível em todas as lojas Go Coffee do Brasil a partir do dia 20 de março de 2023.

A novidade chega para complementar o menu de bebidas geladas da Go Coffee, que conta com várias opções saborosas e refrescantes para aproveitar as altas temperaturas da estação e acompanhar os clientes ao longo do dia. Além da novidade, os fãs da marca podem experimentar também o Caramel, à base de creme ou café, bastante caramelo e finalizado com chantilly, o Chai Latte, preparado com chá indiano, especiarias e leite vaporizado, entre outros.

Para acompanhar as bebidas, a rede oferece ainda um cardápio completo de doces e salgados produzidos a partir de receitas autorais. Entre os destaques estão os cookies tradicionais e recheados, brownies, muffins, salgados e pães de queijo.

O Frappe Secreto de Chocoberry estará em todas as unidades da Go Coffee do Brasil a partir do dia 20 de março. Mais informações no Instagram oficial da rede no Instagram (@gocoffeebrasil).