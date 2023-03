Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Restaurante Bucaneiro promove, no domingo (19 de março), a quarta edição da Costelada dos Bravos. O evento vai acontecer, a partir das 11h, no Clube 3 Marias (Avenida Três Marias, 274 – São Braz) e vai contar com o autêntico fogo de chão, sob o comando do chef Marcos Oliveira do Restaurante Bucaneiro.

Além da tradicional costela bovina, também será servido costela suína pururuca, linguiça, frango, arroz branco, farofa, mandioca cozida com bacon e provolone, legumes defumados, maionese, salada de tomate com cebola e mix de folhas com frutas.

“Estamos na nossa quarta edição da Costelada dos Bravos. Nosso objetivo é proporcionar um domingo diferente, não um simples almoço, mas sim, um dia para aproveitar com a família e os amigos, curtindo o autêntico fogo de chão e muita música boa”, pontua o chef Marcos Oliveira.

A IV Costelada dos Bravos vai contar com as apresentações musicais do Rafael Medeiros (sertanejo) e Museos DUO (rock clássico). O evento também vai contar com Espaço Kids, estacionamento no local e barracas de cascata de chocolate e de pastéis.

Os ingressos antecipados estão à venda por R$74,90 e são limitados até terça-feira que vem (07). Na compra, o cliente ganha uma caneca de chope acrílica personalizada. Já o segundo lote, será por R$79,90. Crianças de até seis anos não pagam e de sete a 11, pagam meia. As bebidas são cobradas a parte.

A IV Costelada dos Bravos conta com o patrocínio do Mercado do Queijo, Piazinho Brinquedos, FrigoNovak, Copiadora Alto da XV, Verdureiro, Canteiro Fértil, Vidrobox, São Braz Contabilidade e Assessoria, Roda Clínica, Marrara Brandão, Excelência Assistência Técnica, Aline Karin Estética Avançada e Laser, Casa de Repouso Morada Feliz, Novilho de Ouro, SI Soluções, Benckersbieer, Testoter Terraplanagem, Círculo de Idéias e Em Pauta Comunicação.

A programação completa está disponível no https://www.instagram.com/restaurantebucaneiro.

Serviço:

IV Costelada dos Bravos

Data e horário: 19 de março de 2023 (domingo), a partir das 11h

Local: Clube 3 Marias (Avenida Três Marias, 274 – São Braz)

Estacionamento no local

Ingressos antecipados: no Restaurante Bucaneiro ou pelo WhatsApp 41 99661-0123/41 99761-1312. 1º lote até terça-feira (7) por R$74,90 e o segundo por R$79,90. Crianças de até seis anos não pagam e de sete a 11, pagam meia. As bebidas são a parte

Mais informações: https://www.instagram.com/restaurantebucaneiro