O aniversário de 60 anos do Restaurante Madalosso está se aproximando e as celebrações já começam a partir desse sábado (18) com diversas atividades voltadas para o público infantil e para a comunidade local. Em parceria com a SMELJ (Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude), o estacionamento do Madalosso torna-se palco de inúmeras brincadeiras, com a presença de brinquedos infláveis, oferta de gincanas e comparecimento da tradicional Família Folha. O evento acontece das 11h às 16h, de forma gratuita e sem necessidade de agendamentos.

Além disso, outras ações envolvendo o aniversário do restaurante já tem data marcada para acontecer. Nos dias 24, 25 e 26 o público poderá doar alimentos e roupas de inverno masculinas e femininas em prol da campanha em parceria com a FAS (Fundação de Ação Social). As arrecadações vão acontecer das 11h às 15h, também em frente a fachada do Madalosso.

E se março já está repleto de atividades especiais, o mês de abril vai surpreender ainda mais. Uma série de ações envolvendo muita gastronomia, inovação e entretenimento estão programadas para acontecer e prometem entregar um verdadeiro show de sabores! Mais informações serão divulgadas em breve.

Restaurante Madalosso

Av. Manoel Ribas, 5875

