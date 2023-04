Leo Karam

Muito sabor e toques calientes se encontram por uma boa causa. O Taco El Pancho realiza uma ação solidária em prol do Hospital de Clínicas, entre 1º e 9 de abril, com um prato especial que terá 50% da renda revertida para a ONG Amigos do HC. O prato é o Combo Nachos Al Pastor, que custa R$ 59 e serve de duas a três pessoas. Estará disponível de segunda a sexta-feira e, apesar de ser uma sugestão ideal para o happy hour, poderá ser aproveitado à noite toda, até o fechamento do bar.

Espaço mais mexicano de Curitiba, o Taco abre às 17h, fechando às 23h30 de segunda à quinta e à 1h na sexta-feira. Criado especialmente para o Happy Hour solidário do HC, leva tortillas de milho, pernil desfiado, queijo mussarela, sour cream e abacaxi.

A renda será revertida para a revitalização do Hospital Victor Ferreira do Amaral, maternidade que faz parte do complexo do Hospital de Clínicas.

Os clientes também podem aproveitar outras promoções do Taco. O Happy Hour oficial do taco está disponível de segunda a sexta-feira, das 17h às 19h30. Tem bebidas em dobro – como chope e caipirinhas – e prato com desconto, incluindo sanduíches e porções.

Quando: entre os dias 1º e 9 de abril, de segunda-feira a sábado.

Endereço: Rua Bispo Dom José, 2293 – Batel, Curitiba – PR

Informações e reservas: (41) 99759-6000

Mais em: www.tacoelpancho.com.br

Siga: www.instagram.com/tacoelpanchocuritiba/