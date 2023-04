Divulgação/Assessoria de Imprensa

Muitos sabores, diversidade gastronômica e descontos se encontram no novo happy hour da Mercadoteca. O endereço gastronômico e cultural do Mossunguê apresenta de terça a quinta-feira, das 17h às 20h, um happy hour que traz promoções em 16 restaurantes e bares que integram o espaço. Comidas e bebidas para todos os paladares entram na lista, com preços até 50% menores ou produtos em dobro.

Confira as promoções para comer e beber:

Big Bear: Na compra de dois chopes mais uma batata-frita (Cheese Fries ou Crispy Fries), o cliente ganha 15% de desconto.

Doce de Moça: 20% de desconto na compra de um Brownie.

Gióia: na compra de uma pizza Tonda mais uma cerveja de 300ml, ganhe outra cerveja de 300ml.

Glasso: na compra de um chope de 300ml, ganhe um de 500ml. O happy hour do Glasso tem horário diferenciado: terça à quinta-feira, das 18h às 20h; sexta-feira, das 12h às 20h.

Going Merry: na compra de um Steak Tartare, 25% de desconto.

La Vaca Steak House: desconto de 30% na compra de um dos três sanduíches selecionados – Pastrami, Choripan e Mignon Steak.

Maghitá: na compra de um prato principal ou salada, 50% de desconto no Guioza ou Bao, ou 30% de desconto no Tour Ásia.

Mercearia Fantinato: comprando uma porção de Calabresa na cachaça, 50% de desconto no par de chope pilsen (300ml).

Milk Creamery: na compra de um sorvete Gelato M, leve dois (dois sabores).

Olivença Cozinha Ibérica: 30% de desconto na compra de um dos três petiscos selecionados – Bolinho de bacalhau, Tortillas ou Batatas bravas.

Peixe In Box: 24% na compra de uma porção de Bolinho de peixe.

Pero Que Sí: na compra de qualquer ceviche, ganhe uma sobremesa Suspiro Limeño ou chope de 400ml.

Ponto Gin: double drink (compre um e leve dois) no Gin tonic e no London Mule.

Tao Sushi: compre um Combo salmão com 18 peças e leve dois, ou compre um chope de 500ml e leve mais um de 300ml.

Trovatta: na compra de uma entrada, ganhe 30% de desconto na segunda.

Vino!: na compra de uma garrafa dos vinhos da linha Curadoria Vino!, 50% de desconto na segunda garrafa.

Happy Hour da Mercadoteca

Quando: de terça à quinta-feira, das 17h às 20h.

Endereço: Rua Paulo Gorski, 1309 – Mossunguê, Curitiba – PR

Reservas: (41) 98708-6700

Instagram: www.instagram.com/mercadoteca/