Os alimentos produzidos por cooperativas, associações e coletivos da reforma agrária, da agroecologia, da agricultura familiar e da economia solidária, assim como as peças de vestuário com a simbologia do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), podem ser opções de presente neste final de ano para quem está no Paraná. Isso porque os Armazéns do Campo e outras iniciativas de comercialização vinculadas ao movimento preparam cestas e kits para diferentes bolsos e gostos.

As cestas e itens especiais de Natal estão disponíveis em Curitiba, Londrina, Maringá e Bituruna. Mas quem estiver em Ortigueira, Cascavel e Laranjeiras do Sul também poderá rechear as festividades de final de ano com alimentos saudáveis e ainda fortalecer a luta de trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade, já que a Rede Armazéns do Campo também está presente nestas cidades.

“As cestas de Natal tem a participação de todos, ela tem a mão do agricultor e da agricultora, do produtor, da artesã. O consumidor não está recebendo apenas uma cesta da reforma agrária, está recebendo toda a dedicação, cuidado e amor de quem fez tudo aquilo. E as cestas são uma forma do povo da cidade conhecer os nossos acampamentos e assentamentos e o que a gente produz”, conta Isabela Gonçalves, integrante da coordenação do Produtos Terra.

Isabela também ressalta que os produtos que compõem as cestas são de vários estados do país, o que traz para quem compra ou ganha a cesta uma diversidade e qualidade na alimentação.

CURITIBA:

Cestas e Kit Militante Produtos da Terra:

São dois tamanhos de cestas (Pequena ou Grande), nas opções com ou sem bebida alcoólica. A novidade deste ano são os Kits Militantes que contêm, além dos quitutes da Reforma Agrária, a camiseta e o boné com o símbolo do MST.

Todos os itens também podem ser adquiridos de forma avulsa, até mesmo os que são exclusividades para o natal, como panetones, chocotones e a ecobag “A gente cultiva a terra e ela cultiva a gente”.

Além das cestas para consumo próprio, existe a Cesta Esperança, que ao comprá-la, você faz uma doação a famílias em situação de insegurança alimentar de Curitiba e região metropolitana.

Pedidos (até 17/12): https://www.produtosdaterrapr.com.br/produtos/

Entregas (até dia 20): com opção de receber em casa ou buscar em um dos seis pontos de entrega.

Mais informações:

Whatsapp: 041 984055686

Email: produtosdaterrapr@gmail.com

Instagram:@produtos_da_terra_pr

Facebook: @ProdutosdaterraPR

Kits Marmitas da Terra

Camisetas, bonés, ecobags e aventais são alguns dos produtos com a simbologia da luta camponesa disponíveis para a compra.

Pedidos com frete devem ser feitos até 19/12

Catálogo completo e pedidos: https://wa.me/c/554184920866

Entregas: em Curitiba e demais cidades

Mais informações:

Whatsapp: 041 98492-0866

Instagram: @marmitas_daterra

LONDRINA:

O Armazém do Campo Londrina selecionou uma lista de 25 produtos com até 25% de desconto. São sugestões de presentes, alimentos saudáveis para a ceia e bebidas alcoólicas das cooperativas e parceiros da reforma agrária, além de material para a militância (camiseta, bonés, livros e mais).

A promoção vale para compras na loja, pelo site e também pelo whatsapp.

Pedidos (até 23/12): site (https://londrina.armazemdocampo.com.br/), loja física (R. Piauí, 95, loja 2, Centro) e Whatsapp (043 99686-3036)

Mais informações:

Whatsapp: 043 99686-3036

Instagram: @armazemdocampo.londrina

MARINGÁ:

O Armazém do Campo Maringá preparou 3 opções de cestas de Natal, sendo uma vegana. Os itens que compõem as cestas também estão disponíveis para compra avulsa.

Pedidos: https://bityli.com/armazemmaringa

Entregas: no dia 17 de dezembro, das 9h às 14h, nas opções de entrega em casa ou retirada no sindicato Sindaen (R. São Silvestre, 126 – Vila Santo Antônio)

Mais informações:

Whatsapp: 044 9813-9746

Instagram: @armazem_do_campo_maringa

BITURUNA:

São 2 modelos de cestas com produtos artesanais feitos por cooperadas da Coopercontestado. As bolachas natalinas e panetones também são vendidos avulsos, por encomenda.

Pedidos (até 19/12): na sede da cooperativa (Av. Itália, 67) e Whatsapp (042 999172650)

Entregas: retirada na loja da cooperativa (Local de encomenda), na semana do Natal ou Ano novo.

Mais informações:

Whatsapp: 042 9991-72650

Instagram: @coopercontestado

OUTRAS INICIATIVAS DA REDE ARMAZÉM DO CAMPO:

Armazém do Campo Cascavel

Loja física: R. Xavantes, 556, Fundos, Santa Cruz, Cascavel – PR

Site: https://armazemdocampocascavel.kyte.site/

Contato: 045 9975-0684

Redes sociais: @armazemdocampocascavel

Armazém do Campo Ortigueira

Loja física: Av. Laurindo Barbosa de Macedo, 1185, Centro – Ortigueira – PR

Contato: 042 99831-1136

Redes sociais: @armazemdocampoortigueira

Laranjeiras do Sul