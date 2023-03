Divulgação – Marca Isabela

Você conhece o movimento Segunda Sem Carne? Com adeptos em mais de 40 países, surgiu em 2009 no Brasil. Que tal participar também nesta segunda-feira com uma receita deliciosa? Isabela, marca de massas, biscoitos e torradas da região Sul do País, sugere Nhoque ao Creme de Espinafre, que rende até 6 porções e promete encantar a todos os paladares.

Para aprender como fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Nhoque ao Creme de Espinafre

Ingredientes:

Creme de espinafre:

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola pequena picada

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

500 ml de leite quente

sal e noz-moscada, moída na hora, a gosto

400 g de espinafre congelado e picado

2 embalagens de cream cheese (300 g)

Massa:

1 embalagem de Nhoque Com Ovos Isabela (500 g)

1 colher (sopa) de sal

Para finalizar:

100 g de amêndoas torradas e picadas

3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de Preparo:

Creme de espinafre

Em uma panela média, aqueça a manteiga, refogue a cebola e acrescente a farinha de trigo. Misture rapidamente e, aos poucos, acrescente o leite quente, mexendo vigorosamente para não empelotar. Tempere com o sal, a noz-moscada, junte o espinafre e cozinhe por 3 minutos, sem parar de mexer. Misture bem o cream cheese e reserve.

Massa

Em uma panela grande, ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente, acrescente ao molho e misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho.

Passe para uma travessa, polvilhe as amêndoas, o parmesão e sirva em seguida.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 40 minutos

Para mais informações sobre a Isabela, acesse www.isabela.com.br