Luis Ribeiro

O Shopping Crystal, que comemora neste ano 27 anos de história, está passando por um momento de renovação para oferecer ainda mais lazer, serviços e momentos de qualidade ao cliente. A novidade para este primeiro semestre é o lançamento de um centro gastronômico multicultural, pioneiro em Curitiba na tendência mundial de espaços compartilhados, com um mix de produtos diversificados, restaurantes, bares e muito mais. O shopping será o primeiro na capital a abrigar uma operação desse porte.

A Mercadoteca, que já é conhecida pelo público pela sua qualidade de serviço, produtos e eventos que promovem experiências únicas, passará a ocupar o espaço da Praça de Alimentação, no piso L3 do shopping, em uma área que totaliza 1500m². Com a localização privilegiada do Crystal, a operação alcançará ainda mais consumidores num ambiente que integra boa gastronomia, produtos de qualidade e momentos de lazer.

Para a superintendente do Shopping Crystal, Daniela Tambosi, este é o momento ideal para abraçar um empreendimento desse porte. “Ter a Mercadoteca entre as nossas operações agrega ainda mais valor ao cliente, que terá mais opções de compra, gastronomia e eventos dentro do shopping. Nosso propósito é sempre oferecer o que há de melhor, primando pela qualidade de serviço e satisfação dos nossos consumidores, proporcionando também momentos únicos para curtir em família e com os amigos”, destaca.

Segundo Raphael Zanette, diretor do Grupo Vino!, a Mercadoteca Batel será muito mais do que uma seleção de restaurantes e bares, o espaço vai ser transformado numa praça de entretenimento, com atrações para toda a família e diferentes públicos. “Teremos uma programação musical intensa, eventos culturais e espaço e atividades para as crianças, que estão entre as preferidas na Mercadoteca do Mossunguê – que, vale ressaltar, continuará também naquele endereço”, completa Zanette.

A novidade terá mais de 14 operações. Destas, já estão confirmadas marcas reconhecidas como Vino! (wine bar), Trovatta Trattoria (cozinha italiana), Continental Bar (coquetelaria) e o Way Bar, primeiro bar em Curitiba da premiada cervejaria.

A superintendente ainda afirma que este é um novo momento do shopping, que desde o ano passado vem tendo um crescimento muito positivo. “2023 será um ano de virada de chave para o Crystal! Estamos preparando novidades exclusivas, trazendo marcas âncoras e retomando eventos de grande prestígio na cidade. Tem muita coisa boa vindo por aí”, completa.