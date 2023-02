Divulgação/Assessoria de Imprensa

Sucesso gastronômico e famoso em todo o Brasil, o copinho de biscoito da Cookie Stories pode ser aproveitado também em casa. O Cookie Shot virou mania entre os clientes da rede, combinando o biscoito com café em uma só pedida. Tanto que diferentes versões foram criadas – e estão disponíveis para entrega. O produto pode ser encontrado nas lojas da Cookie Stories em Curitiba (PR) e em São Paulo (SP).

A criação, que surgiu em 2017, projetou a empresa curitibana a nível nacional. O biscoito é feito no formato de um copinho de café, contando com revestimento interno de chocolate preto. Nele, cabe uma dose de espresso, o que conquistou os clientes e inspirou outras criações, como o Hot Chocolate (de chocolate quente) e o Shot Gelado, com uma bola de sorvete. O café quente vai derretendo esse chocolate e adoçando a bebida. No fim, ainda se pode comer o copinho, que mantém o mesmo sabor do cookie clássico da marca.

Quem leva os Cookie Shots para casa, também pode aproveitar esses formatos. O cliente pode passar seu café e servir no copinho. O produto está disponível em uma caixinha com quatro saborosas unidades.

A Cookie Stories conta com cinco unidades em Curitiba: Comendador (R. Comendador Araújo, 444 – Centro), Água Verde (R. Prof. Álvaro Jorge, 62 – Água Verde), Marechal (R. Marechal Deodoro, 651 – Centro), Cookie Lab (R. Prof. Nilo Brandão, 564 – São Lourenço) e Juvevê (R. Moysés Marcondes, 429 – Juvevê). Em São Paulo, a loja funciona na Rua dos Pinheiros (nº 570), em Pinheiros. Para mais informações sobre a Cookie Stories, siga o perfil da rede no Instagram (@cookie_stories).