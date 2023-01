Ricardo Franzen

Quem passeia pelo Shopping Palladium, em Curitiba, já se deparou com uma sobremesa bem diferente circulando pelos corredores. É comum encontrar o público fazendo fotos com uma pedida especial em mãos: o sorvete preto da SOFT Ice Cream. A cor bem escura do sorvete, aliada à casquinha também preta, acaba chamando atenção para outras qualidades da sobremesa.

“Muita gente já chega pedindo pelo sorvete preto”, explica Matheus Krauze, um dos sócios-fundadores da SOFT, ao lado de Ronaldo Ferreira. É comum notar as pessoas saindo da loja e fazendo fotos, contrastando com o próprio ambiente. Mas quem chega pela curiosidade acaba sendo conquistado pelo sabor. Para alcançar a cor escura, não são usados corantes artificiais, e sim ingredientes de alta qualidade.

“Nosso soft de chocolate é único, porque utilizamos um blend de três cacaus importados para chegar nessa cor, sabor e textura exclusivos”, revela Krauze. Um dos chocolates é belga, o principal responsável pelo aroma e sabor, enquanto o italiano traz cremosidade, e um cacau black que dá a cor característica. Esse último também é usado na cor da casquinha, receita exclusiva elaborada por uma empresa familiar local de forma artesanal. “O processo de fermentação do cacau dá essa coloração, e na torra chega até a cor preta, mas acaba perdendo o sabor, por isso os outros cacaus que agregam sabor e textura”, completa.

A SOFT conta com três lojas em Curitiba: Shopping Palladium (Av. Presidente Kennedy, 4121 – Piso L1 – Portão), Batel (Al. Dr. Carlos de Carvalho, 665) e Museu Oscar Niemeyer – MON (R. Manoel Eufrásio, 1550 – Centro Cívico). Mais informações no perfil oficial da rede no Instagram (@soft.icecream.co).