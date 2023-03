Dupla Niguiri Creme de Uni com vieira (Crédito: Jennyfer Almeida França)

Inovações gastronômicas são destaque no menu do Nuu Nikkei, e as duplas de sushis concretizam essa criatividade em sabores exclusivos. A casa, que une referências das cozinhas peruana e japonesa, tem um sushi bar que, além de cortes clássicos, também apresenta toques contemporâneos com insumos especiais.

O menu é assinado pelo chef Carlos Alata, peruano que trabalhou com diversos tipos de cozinha, da contemporânea à mediterrânea, e que se especializou no nikkei – aliando Peru e Japão em suas criações. Essa variedade de referências foi um dos pontos de partida para a elaboração das duplas especiais de sushi. São sabores bem diferentes dos mais conhecidos de casas orientais, com insumos de alto padrão e não convencionais nessa cozinha, criando sabores que surpreendem.

O Niguiri Creme de Uni traz um creme feito a partir de ovas do ouriço-do-mar, um ingrediente raro e muito celebrado na alta gastronomia. Recentemente, o renomado chef René Redzepi, do Noma, anunciou o Uni como destaque do menu de seu próximo restaurante no Japão, tornando a ova de ouriço-do-mar uma das tendências do ano. No Niguiri do Nuu Nikkei, ele pode ser acompanhado de vieiras ou camarão. Pela exclusividade do ingrediente, é preciso consultar a disponibilidade.

Outra pedida diferenciada é Porco Batayaki, um niguiri de porco confitado e selado ao molho teriyaki artesanal e finalizado com chalaquita, um vinagrete peruano. O uso de porco no prato é uma inovação que tem conquistado tanto clientes antigos da casa quanto quem visita pela primeira vez.

Levando o nome da casa, a dupla Nuu Especial combina salmão com ovo de codorna selado e mel trufado. Destacando a referência peruana, o Gunkan acevichado traz um tartar de vieira apresentado ao creme cítrico e pó de shisô, planta semelhante à menta, mas não convencional na cozinha brasileira. O Joe Foie Gras tem atum com foie gras, é selado e servido com teriyaki artesanal. O Niguiri trufado da casa é selado e servido com massagô e cebolinha, que pode ser preparado com camarão, salmão, vieiras, ou ainda barriga de salmão.

Sobre o Nuu Nikkei

Aberto em 2017, o Nuu Nikkei é especializado em mesclar referências do Japão e do Peru em pratos contemporâneos. A casa, fundada por Luiz Araújo e Lucas Freitas, funciona no sistema à la carte, apresentando pratos clássicos, releituras e criações originais. No comando da cozinha está o chef Carlos Alata, que passou por renomados espaços como o chileno Jerônimo (em Santiago) e o peruano Rafael (em Lima).

O Nuu Nikkei funciona durante o jantar, de terça-feira a domingo, a partir das 18h, e durante o almoço, aos sábados e domingos, das 12h às 15h. A casa fica na R. Fernando Simas (nº 333), no bairro Mercês. Reservas e informações disponíveis no Instagram oficial do restaurante (@nuunikkei).