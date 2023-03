Divulgação/Assessoria e Imprensa

Passear de bar em bar, comer as melhores comidinhas de boteco e se divertir muito: esse é o Tour de Boteco, passeio que acontece há 7 anos em Curitiba, e que já levou mais de 3 mil pessoas para viverem momentos inesquecíveis.

O passeio leva grupos de 8 a 15 pessoas para conhecerem 3 bares diferentes, caminhando. Todos os locais servem comidas de boteco variadas e deliciosas, dá pra comer super bem. A atmosfera do passeio é bem descontraída, os participantes interagem bastante e muitas vezes acabam virando amigos.

Os bares participantes são escolhidos a dedo pela organização, dentre os melhores da cidade. É uma forma diferente de aproveitar a noite curitibana, comendo bem e se divertindo muito.

Nesta nova temporada, além de regiões mais centrais, o tour passa a abranger também a região sul da cidade. Os três novos roteiros acontecem no Centro Cívico, Juvevê e também no Capão Raso.

O passeio acontece aos sábados, a partir das 17h15, e dura aproximadamente 4 horas. A inscrição inclui as comidas de boteco nos 3 bares visitados e o tour guiado (bebidas à parte). As inscrições são pelo site https://tourdeboteco.com, a partir de R$ 109,00 (vagas limitadas).

A nova temporada começou em 11/mar, com o Roteiro NADROVIA, no Capão Raso. Os bares visitados foram o KO GASTROPUB, EVO TAP HOUSE E OLD JACK GARAGE BAR. Tanto este como os outros roteiros vão acontecer em vários sábados, até agosto deste ano.

No dia 18/mar acontece o tour especial de ST PATRICK´S DAY no Roteiro YAMAS, pelo Centro Cívico. Nesta festa animada que homenageia o santo padroeiro da Irlanda, o tour vai visitar os bares TEMPO GASTRONOMIA, HOP´N ROLL E GIGG´S PUB, com direito a festa temática especial no Hop´n Roll.

No sábado seguinte (25/mar) vai ser a vez da estreia do Roteiro SALUTE, pelo Juvevê. Neste roteiros os bares visitados vão ser o ACES HIGH AVIATION ROCK BAR, BAR JACOBINA E MR HOPPY JUVEVÊ. Os roteiros acontecem em revezamento, aos sábados – no site tem as informações completas sobre as datas seguintes do tour, até agosto.

SERVIÇO

Sábados, às 17h15, duração de 4h

Estreia de temporada: 11/mar

Inscrições a partir de R$ 109,00 pelo site https://tourdeboteco.com

Contato: Carol Moreno (41) 98814-0324