Reprodução/Facebook/Grand Mercure Curitiba Rayon

O Grand Mercure Curitiba Rayon confirma que o famoso e delicioso prato, que é referência curitibana, está de volta. Embalada ao som de música brasileira cantada ao vivo, a feijoada é servida, aos sábados, em formato de bufê, contando com 12 opções de pratos quentes e 10 acompanhamentos, além de saladas e sobremesas.

Mantendo o ritual e qualidade já conhecidos, o cardápio começa com os aperitivos de bebidas e de salgados: as tradicionais batidinhas de maracujá ou coco, além da caipirinha de limão com cachaça, bem como o famoso torresminho, caldinho de feijão e pastel (nas versões de carne e de queijo). Na mesa de saladas, a variedade é grande: folhas verdes, pomodoro com manjericão, couve, quiabo frito, vinagrete, laranja e conservas.

Os ingredientes do prato principal são elaborados de forma individual. Desse modo, a costelinha de porco, o charque, o lombinho defumado, o paio, a calabresa, o bacon, o pezinho, a orelha e o rabinho são preparados e servidos separadamente, dando inúmeras e personalizadas possibilidades de combinações. Para acompanhar, arroz branco, aipim frito, couve refogada, bistequinha, frango grelhados, linguiça, farofa crocante, molho de pimenta e banana frita. A feijoada do Grand Mercure Curitiba Rayon ainda conta com uma sugestão vegana.

O bufê de feijoada tem o preço único de R$109,00 por pessoa e é servido a partir do meio dia. Crianças de até seis anos não pagam e acima de 12 anos, pagam meia. As reservas podem ser feitas pelo (41) 3532 0150 ou pelo Whatsapp (41) 99579 3603. O Grand Mercure Curitiba Rayon fica na Rua Visconde de Nácar, 1424, no Centro de Curitiba/PR.