Eliseu Tisato

Tem novidades para quem é fã dos pratos quentes e suculentos da gastronomia oriental: é o GyozaBar. A casa é a primeira no Brasil especializada em Gyoza de Hamamatsu. O prato tem como origem a cidade japonesa de mesmo nome, localizada na província de Shizuoka, de onde o gyoza se tornou famoso e referência em sabor, para todo o mundo. O GyozaBar fica anexo ao novo endereço do tradicional restaurante indiano e tailandês Tuk-Tuk, na Rua Camões, 1122, no bairro Alto da XV.

A preocupação na hora de produzir a massa, torna o gyoza do GyozaBar uma referência em Curitiba. Feito de maneira artesanal e individualmente, o prato leva a assinatura do Chef Masaki Fujikawa, especializado na culinária japonesa.

Na hora do preparo do gyoza, Fujikawa preza pelo cuidado de cada massa, fazendo com que elas fiquem finas e com muito recheio, receita que o chef desenvolveu após muitos anos de estudo e prática. Além do tradicional Gyoza de Hamamatsu, recheado com carne suína e verduras, o restaurante tem também as opções veganas, com tofu e Ebi, além do gyoza de camarão.

Outro prato que é sucesso no Gyozabar é o yakisoba, nas versões tradicionais, camarão e vegano, sem falar das sobremesas, saladas e drinks que vale a pena provar.

Funcionando em sistema de soft open desde o dia 06 de janeiro, o cuidado com os pratos se estendem aos clientes. O GyozaBar preza pela excelência de serviço e atendimento. Logo, quando o pedido tenha sido errado, ou com falta em algum item, o restaurante não mede esforços para corrigir o erro e resolver o problema o mais rápido possível.

O GyozaBar

O GyozaBar é comandado pelo chef Masaki Fujikawa e a empresária Yumi Fujikawa, sócia do TukTuk e proprietária da Chiffon Cake, sucesso com o bolo mais fofo do Brasil.

Origem

A inspiração para abrir o GyozaBar, segundo Yumi, é relembrar a gastronomia típica da sua família, que tem origem japonesa. O GyozaBar atende de terça a domingo, das 18h30 às 23h.

Serviço:

GyozaBar

Rua Camões, 1122, Alto da XV, anexo ao Restaurante TukTuk

Aberto todos os dias da semana, das 18h30 às 23h, em sistema soft open

Instagram: @gyozabar_br

WhatsApp: (41) 99233-0777