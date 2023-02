Divulgação/Isabela

Também conhecido como bolinho, bolo de copo ou ainda, em tradução literal, bolo de xícara, o Cupcake ganhou popularidade após a Primeira Guerra Mundial e, por ser uma porção individual, combina perfeitamente com celebrações ou para matar a vontade de doce no dia a dia. Isabela, marca de massas, biscoitos e torradas da região Sul do País, ensina como fazer a versão sabor Limão e Chocolate, que promete conquistar todos os paladares.

Para aprender como fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Cupcake de Limão e Chocolate

Ingredientes:

Cobertura:

400 g de chocolate meio amargo picado

1 lata de creme de leite

2 colheres (sopa) de mel

Massa

3 ovos

½ xícara (chá) de leite

½ xícara (chá) de creme de leite

½ xícara (chá) de óleo

3 colheres (sopa) de amido de milho

1 ¼ xícara (chá) de açúcar

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 embalagem de Biscoito Mousse Limão Chocolate Isabela, picadas grosseiramente (130 g)

Recheio

1 lata de leite condensado

¼ xícara (chá) de suco de limão

Modo de Preparo:

Cobertura:

Em um refratário, coloque o chocolate com o creme de leite e leve ao micro-ondas, potência média, por 1 minuto e 30 segundos. Mexa, junte o mel e volte por mais 1 minuto e 30 segundos, sempre na potência média. Misture bem para obter um creme liso, cubra e leve à geladeira para firmar.

Massa:

Coloque no liquidificador, os ovos, o leite, o creme de leite, o óleo, o amido de milho e o açúcar. Bata bem até ficar homogêneo. Transfira para uma tigela, junte a farinha de trigo, mexa e, por fim, misture delicadamente o fermento em pó e os biscoitos.

Ligue o forno em temperatura média (180 °C – 200 °C) para preaquecer.

Acomode forminhas de papel próprias para cupcake (tamanho 00) dentro de forminhas de alumínio. Distribua a massa, coloque as forminhas dentro de uma assadeira grande e asse por cerca de 40 minutos ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno e espere esfriar.

Recheio:

No liquidificador, bata o leite condensado com o suco de limão até obter um creme. Mantenha em geladeira até o momento de usar.

Cupcake:

Coloque o recheio em um saco de confeitar com bico perlê (liso) grande. Apoie o bico de confeitar no centro do cupcake, pressione levemente para furar e preencha com uma porção do recheio. Reserve.

Bata a cobertura na batedeira, passe para um saco de confeitar com o bico pitanga e decore os cupcakes.

Rendimento: 18 unidades

Tempo de preparo: 50 minutos

Para mais informações sobre a Isabela, acesse www.isabela.com.br