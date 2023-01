Burrata de tomate confit (Divulgação/Assessoria de Imprensa)

O verão abre o apetite para pratos mais frescos, que tragam certa refrescância sem deixar de lado a riqueza dos sabores. Os frutos do mar costumam ser bem lembrados, mas as opções são ampliadas quando entradas e petiscos ganham tratamento de alta gastronomia. A Ragú Rotisseria & Co. tem escolhas ótimas para curtir a temporada, tanto para quem está em Curitiba para quem curte o verão no litoral paranaense. A marca tem uma pop up store em Caiobá funcionando nessa época.

Sucesso da Ragú, o Phylo Brie é uma das entradas que pode ser aproveitada nesse verão. O queijo brie é coberto por mel e leva um mix de castanhas, envolvida por uma delicada massa phylo. Uma forma serve de três a quatro pessoas, saindo a R$ 129,90. Essa pedida harmoniza bem com vinhos brancos, outros queridinhos do verão. O Vinagrete de frutos do mar é outra opção saborosa, preparada com camarão, lula e polvo (R$ 119).

Contrariando o senso comum, as carnes também possuem um apelo para os dias quentes, especialmente quando bem combinadas a outros elementos. A Tagliata de Mignon traz esses elementos. O preparo tende a manter a cor rosada da parte interna da peça, mantendo os líquidos dentro da carne, que fica macia e saborosa. Na Ragú, a Tagliata de mignon leva caramelo balsâmico e lascas de parmesão, servindo de três a quatro pessoas (R$ 139,90).

Em parceria com a Mozzarellart, a Ragú tem Burratas. A burrata é uma bolsa de mozzarella recheada com mais fios de queijo misturados ao creme de leite, tradicional da cozinha italiana que aparece como ótima entrada para dividir. A Ragú apresenta, além da Burrata simples (R$ 39), combinações como a Burrata Parma, com presunto parma (R$ 69,90) e Burrata com molho pesto (R$ 73,90).

As entradas da Ragú Rotisseria & Co. podem ser encontradas na loja de Curitiba (R. Francisco Rocha, 533 – Batel) e na praia de Caiobá, em Matinhos (R. Ipiranga, 192 – Praia Mansa). Mais informações no site ragurotisseria.com.br e ou no perfil oficial da marca no Instagram (@ragu.rotisseria).