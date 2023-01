Garantir lavagens eficientes e promover uma maior vida útil à lavadora de roupas são apenas alguns dos benefícios que a limpeza periódica do eletrodoméstico pode trazer. Muito mais que uma simples limpeza do lado externo, realizar a higienização na parte interna é importante para que a máquina continue funcionando perfeitamente e livre dos acúmulos de produtos e do mau cheiro.

Com as orientações de profissionais especialistas e dicas de uso a serem incluídas na rotina da casa, a Mueller, empresa brasileira com mais de 70 anos de história e tradição no Brasil, explica como se realiza o processo de limpeza da máquina de lavar roupas. Confira!

Para que serve a lavagem e qual a frequência indicada?

A lavagem de prevenção da lavadora serve para remover resíduos, formação de limo e outras sujeiras que possam se acumular nas reentrâncias da máquina de lavar. Dessa forma, a vida útil do produto é preservada e a eficiência de funcionamento se mantém. Por isso, para manter o interior da máquina sempre limpo, realize uma lavagem de prevenção, no mínimo, a cada seis meses. “Em caso de uso em excesso de amaciante ou sabão, o tempo entre uma lavagem e outra deve ser menor. O filtro de fiapos, por sua vez, deve ser limpo regularmente”, orienta Thiago Montanari, Coordenador de Marca, comunicação e produto da Mueller.

Uma das opções de lavadora que integram o portfólio da Mueller é a Lavadora Mueller Energy. Com capacidade para até 8 kg de roupa seca, a lavadora conta com 4 níveis de água e com o programa Express Wash, que deixa suas roupas limpas em 30 minutos. | Foto: Divulgação Mueller

A falta de limpeza periódica da máquina de lavar pode fazer com que as impurezas grudem nas roupas. Provavelmente, em algum momento da vida você já retirou as roupas da máquina e encontrou pontinhos pretos, alguma sujeira ou até mesmo excesso de fiapos, não é mesmo?! Isso acontece devido à ausência de lavagem em sua máquina.

Como deve ser feita a lavagem?

O processo é simples. Coloque aproximadamente 500 ml de alvejante ou água sanitária dentro do cesto vazio da lavadora. Após selecionar o nível de água “alto”, selecione também o programa de lavagem “Longo – 2h35”. Deixe a lavadora completar totalmente o ciclo, garantindo toda a remoção do alvejante para danos as roupas nas próximas lavagens.

A cada lavagem é interessante efetivar a limpeza do filtro de fiapos que se encontra posicionado no cesto da lavadora. Lave-o em água corrente e, quando necessário, faça uso de uma escova para auxiliar a limpeza. Depois de limpar, reposicione a peça novamente no local indicado.

Para executar a limpeza da parte externa, use um pano macio e umedecido com água e sabão neutro. Não é recomendado manipular álcool ou outras substâncias abrasivas, pois elas podem danificar as superfícies da lavadora. Cuidado com o excesso de água em cima do timer e do painel do produto!

Já para limpar o compartimento de sabão ou dispenser, retire-o da máquina e esfregue-o com uma escovinha. Caso a sujeira esteja endurecida, deixe o compartimento de molho na água quente por alguns minutos e esfregue novamente.

Cuidados após a limpeza

A água sanitária utilizada no processo de limpeza não danifica a lavadora, mas pode manchar as roupas na primeira lavagem após a limpeza, caso não seja completamente removida. Por isso, o recomendado é que após efetuar o ciclo de limpeza com água sanitária, seja feito mais um ciclo apenas com água para retirar todo e qualquer excesso de produto que ainda tenha ficado na máquina. O ciclo de lavagem escolhido deve ser o longo.

Limpeza de tanquinhos

Com a missão de tornar o dia a dia mais prático, o Tanquinho Family Lite, da Mueller, possui capacidade para até 10kg de roupa molhada. Um dos grandes sucessos de venda da marca, é equipado com filtro de fiapos, dispenser para sabão e amaciante e possui quatro programas de lavagem.

Para os tanquinhos, a recomendação é a limpeza de toda a parte interior com um pano umedecido em uma mistura de água e sabão neutro. Use também uma escovinha macia para esfregar e eliminar qualquer resquício mais resistente de sabão que possa ter ficado para trás. Após a limpeza, deixe o tanquinho aberto para o interior secar bem, evitando o mau odor.

Dicas Extras

Em caso de lavadoras automáticas e tanquinhos que fiquem posicionados em ambientes externos e descobertos, a Mueller recomenda o uso de uma capa protetora para que as intempéries da natureza não danifiquem o produto. Outra recomendação é evitar o uso excessivo de sabão ou amaciante. Além de danificar a máquina de lavar, o produto em quantidade exagerada pode deixar a roupa esbranquiçada ou dura.