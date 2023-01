Mayra Culpi (Crédito: Divulgação)

Ano novo, vida nova. A frase é batida, mas se encaixa perfeitamente para quem quer deixar a casa em ordem antes da rotina voltar ao normal com o fim das férias.

Para isso, é possível contar com a ajuda de uma organizadora profissional, serviço comum nos Estados Unidos que vem sendo cada vez mais utilizado no Brasil, principalmente para quem está com a casa do avesso e não consegue se livrar da bagunça e dos itens acumulados.

“O organizador profissional faz uma análise da rotina e do ambiente para identificar os principais problemas com a organização e apresenta soluções personalizadas para otimizar o tempo e o espaço de cada membro da família”, explica Mayra Culpi, personal organizer.

Segundo ela, um ambiente organizado traz inúmeros benefícios, como economia de tempo, produtividade, harmonia, com mais espaço pra conviver, elimina problemas de saúde com doenças alérgicas, stress e mal-estar, entre outros.

Mayra explica que o seu trabalho começa com um agendamento, onde é possível observar o ambiente, detectar os principais problemas, para depois sugerir possíveis soluções e apresentar o orçamento com base no tempo de execução do trabalho, dias de visitação, enfim, todo o planejamento que o profissional pensou e pretende executar no local.

Na hora de colocar em prática, a organizadora faz uma triagem inicial categorizando objetos, como roupas, louças, utensílios, alimentos e outros. Nesse momento, é possível interferir, caso queira desapegar de algo. Até mesmo aqueles objetos que as pessoas não usam, mas têm um apego sentimental, ganham um espaço próprio, com a caixinha de memórias.

Em uma casa de família, por exemplo, o trabalho pode ser desenvolvido por etapas, iniciando nos quartos e depois partindo para outros cômodos. Isso pode durar dias.

“O objetivo é entregar um ambiente com mais praticidade e funcionalidade. Para isso, além de organizar, fazemos um, trabalho de orientação para que as coisas permaneçam em ordem, dentro de uma rotina pré-estabelecida e entendida por todos”, concluiu Mayra.

Hora de arrumar a casa

Além da reorganização da casa, o trabalho da personal organizer pode ser muito útil na hora da mudança de residência, fazendo um levantamento prévio dos locais para um melhor aproveitamento, estudo de marcenaria, entre outros detalhes que vão deixar o lar mais prático, aconchegante e gostoso para viver.

Serviço: Mayra Culpi – Organizadora Profssional @mays.espaco