ÁRIES

Você pode cair em armadilhas e cometer atos contra si mesmo. Naturalmente, poderá fazê-lo sem ter a menor consciência disso. Cuide bem de suas ações no cotidiano.

TOURO

Você se envolve com as pessoas de uma maneira que as relações saem do controle e mergulham por águas desconhecidas e misteriosas, mas também inebriantes.

GÊMEOS

Você se dedica ao trabalho sem saber ao certo o que está fazendo Atente para a realidade na situação profissional. Aí poderá usar melhor suas motivações.

CÂNCER

Sua mente está altamente inspirada e se eleva às camadas mais altas da percepção e do entendimento. Você sonha alto. Inebrie-se com o melhor que possa sonhar para a vida.

LEÃO

Você se envolve com as pessoas de uma maneira que você mesmo não percebe direito como é. É um envolvimento profundo, com certeza, mas de contornos indefinidos.

VIRGEM

O nível de sutileza emocional presente nas relações pessoais e na vida a dois exige muita atenção e cuidado de sua parte. Há muito mais em jogo do que aquilo que você percebe.

LIBRA

As tarefas práticas do dia serão tingidas pela alta imaginação e pela fantasia mais ampla que você possa conceber. Atenção para não se perder no excesso de subjetividade.

ESCORPIÃO

Os sentimentos amorosos lhe inebriam de uma maneira que fazem você se perder de si mesmo e mergulhar fundo em emoções e relacionamentos que lhe tomam por completo.

SAGITÁRIO

Você mergulha fundo em suas raízes emocionais e familiares. Poderá conhecer dimensões profundas de si mesmo e compreender melhor as motivações de sua alma.

CAPRICÓRNIO

O contato com as pessoas e situações de cotidiano abrem as portas para outras dimensões e situações inimaginadas. Mantenha o foco e a orientação em suas conversas.

AQUÁRIO

Você se delicia com algum bem material ou sensação corpórea que venha a entrar em contato neste dia. Algum excesso pode ser cometido em nome do que lhe inebria.

PEIXES

Lua e Netuno em tensão indicam a forte presença da subjetividade e da imaginação tomando seu espaço interior. Procure manter ao menos um pé na realidade.