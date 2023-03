ÁRIES

O melhor de sua natureza vem à tona: a generosidade de sentimentos, o calor afetuoso, o brilho humano que se derrama acaloradamente sobre todos e tudo a sua volta.

TOURO

Hoje, você pode descobrir uma confiança e uma autoestima que floresçam em um novo ânimo. Felicidade em seu interior, mesmo quando em meio a lidas adversas.

GÊMEOS

É entre os principais amigos que brotam os sentimentos positivos relatados pela conjunção entre Júpiter e Vênus. Uma grande felicidade entre você e eles.

CÂNCER

Um encontro profissional promissor, com grande potencial de prosperidade, irá lhe acontecer neste momento. O que só viria a coroar todos os seus esforços do momento.

LEÃO

Júbilo por uma orientação profundamente positiva e feliz. Os ideais mais positivos e felizes acorrem a sua mente. Nunca é demais reforçar atributos tão bons assim.

VIRGEM

Um grande encontro amoroso, de pujante intimismo e sensualidade, é o que lhe é prometido por tal aspecto. Renovação de muito de seus sentimentos no amor.

LIBRA

Um encontro profundamente amoroso é o que promete a conjunção. Uma união pode se completar neste dia. Você caminha para isso, embora por vezes faça de conta que não.

ESCORPIÃO

Momento para operar com toda a força de sua criatividade, a qual tantas vezes deixa de atribuir o significado e valor que ela tem A alegria de trabalhar está em seu máximo.

SAGITÁRIO

A promessa é de um grande encontro amoroso. Isto pode ter muitos significados, desde o mais literal até situações em que o amor é a pedra de toque de algum modo sutil.

CAPRICÓRNIO

O amor e a harmonia tendem a reinar nas relações familiares, sanando ressentimentos e consolidando os melhores sentimentos. Felicidade para seu estado interior.

AQUÁRIO

Os encontros com as pessoas podem ser positivamente surpreendentes. Há algo mais do que simples simpatia. Relações fortes e calorosas podem estar sendo construídas.

PEIXES

Sorte nos negócios e, muito mais do que isso, a boa vontade para lutar por sua segurança material e a confiança nos bons resultados que são possíveis – e que você pode merecer.